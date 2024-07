Inician estrategia eléctrica en GM

General Motors de México inicia este año con toda fuerza su estrategia para quien quiera un eléctrico, salió a su pre- venta la Equinox EV, y pronto acabó sus inventarios, el precio 799,900 pesos, con ello se espera su hermana mayor, la Blazer EV que seguramente veremos hacia finales de año o en 2025, y a estas se le une un gran producto de lujo, la Cadillac Optiq, y lo que tienen en común es que están hechas en México, que serán vendidas por distribuidores certificados para vender eléctricos y que seguramente harán el volumen eléctrico para avivar a este tipo de cliente decidirse por ellos, ya que están preparados con la gestión de cargadores, instalación, y técnicos en distribuidores, aún con una posibilidad de comprar un cargador más rápido del normal usado para uso residencial, para quien lo quiera.

Y no quedará ahí, sino que en la gama de “exóticos” eléctricos, o como guste llamarle a un GMC Hummer EV, confirma ambas versiones existentes, tanto la pick up como la SUV, para venderse en algunos meses a través de una plataforma en internet, no espere un precio que suene bajo, pero si un vehículo que rompe esquemas en todos sentidos, y que pondrá más cargadores eléctricos en casas de clientes entusiastas.

Con ello GM se convertirá en el mayor productor de vehículos eléctricos, con dos marcas y puede ser el mayor exportador de ellos, con los motores eléctricos también hechos en el país.

Eléctricos en comerciales: GM “BrightDrop”

Y para cerrar con broche de oro esta semana, el volumen que en muchas marcas se está abarcando con los eléctricos en furgonetas y camionetas de carga última milla se abarcará con dos nuevas de GM especialmente diseñadas para este propósito, un segmento perfecto para eléctricos y que esta detonando la responsabilidad social en muchas empresas, se llama la nueva marca “BrightDrop” con sus dos vehículos Zevo 400 y Zevo 600, y ahora sí estará a la venta con distintos tamaños y estudiadas para ofrecer máximo rango eléctrico– rebasan los 430 km - , máxima carga y rango adecuado de funcionamiento.