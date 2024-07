Sus Satánicas Majestades

La primera vez que los Rolling Stones salieron de gira fue en 1963. Mick Jagger era un muchacho de 20 años y junto con su grupo estuvo dando vueltas por todo el Reino Unido en su vieja furgoneta destartalada. Treinta fechas en 36 días y su objetivo fue promocionar su sencillo “Come on”, un rock clásico que hoy está casi olvidado.

Esta gira estuvo conformada por varios grupos, que aprovechaban el impulso del rock and roll para presentarse en pequeños bares y salas de baile. El cartel lo encabezaban los Everly Brothers, grupo norteamericano de baladas y que conocemos por canciones como “Crying in the rain” o “All i have to do is dream”. El otro artista que se sumó fue Bo Diddley, un pilar del rock and roll.

Varias cosas salieron mal en esta gira: primero, a la gente ya no le gustaba el sonido cursi de los Everly Brothers por lo que Little Richard tuvo que entrar al quite. Los Rolling eran los segundos en subir a escena y les daban 10 minutos de show con canciones como “Poison Ivy” y “Fortune Teller”, pero a la gente no le gustaba el sencillo “Come On”, por lo que tuvieron que retirarlo a las pocas fechas.

Pero les fue peor con la crítica: se les calificó como unos jóvenes “con peinado de cavernícola”, pero que a los que no se les entendía ni una sola palabra. Incluso se dijo que “No durarían más de dos años”.

Y aquí estamos. Sesenta y un años después de esa gira, los Rolling Stones continúan en el escenario. Es la banda de rock más grande del planeta y llenan estadios en todo el mundo. Esta semana se presentaron en el So-Fi Stadium, donde tuve oportunidad de verlos y debo decir que es una experiencia increíble, la espera, el escenario, apagar las luces y de repente:

Damas y caballeros: The Rolling Stones

Mick Jagger va de un lado al otro del escenario, canta y le mete una energía única a cada nota. Se convierte en un concierto nostálgico al que se le suman sus nuevos temas: por supuesto “Get me Started”, “Paint it Black”, “Jumpin’ Jack Flash” más “Hackney Diamonds” o “Mess it up”.

Se pensaba que los Rolling ya no iban a salir de gira después de la muerte de su baterista, el icónico Charlie Watts en 2021. Pero con esta gira Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood demostraron que hay Stones para rato, apoyados de su banda que reclutaron para esta gira, con Steve Jordan cargando el peso de Watts sobre sus hombros con gran maestría.

¿Los veremos en México? No lo sé: pero doy gracias de poder estar en un mundo en el que el rock no está muerto, en el que bandas como los Rolling Stones siguen teniendo la misma vitalidad que cuando hicieron su primera gira. Sus Satánicas Majestades tienen mucho que dar todavía.