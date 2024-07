España y el regional mexicano fortalecen sus vínculos.

Este 2024 como nunca antes, los artistas del regional mexicano están teniendo un paso arrollador por España. A penas en abril, Los Tigres del Norte fueron nota de primera plana con una gira por 6 ciudades de La Madre Patria con llenos totales, en Madrid el ya muy conocido Wizink Center retumbó con el sonido del acordeón y la serie de corridos míticos que ofrecieron Los Jefes de Jefes, quienes regresaban a tierras españolas después de casi una década y media, la agenda llena para el resto del año no les permitió hacer más fechas, el pretexto perfecto para programar fechas en el 2025, ahí y en otros países de Europa a los que no pudieron ir en esa ocasión.

En medio de una revolución mediática, Christian Nodal se convirtió en el primer artista del género en recorrer tantos países europeos en una misma gira, durante junio y julio llegó ‘Pa’l Cora Tour’ a Suiza, Inglaterra, Francia, Italia y por supuesto España, en donde realizó 4 presentaciones, la gira fue todo un éxito y el sonorense regresó triunfante de un continente que ya tiene conquistado con su mariachi y gran voz.

Su participación en el aniversario del gran Andrea Bocelli y su encuentro épico con Johnny Depp fueron las cerezas del pastel para quien se perfila como el representante de la música ranchera de la nueva era.

Ahora toca el turno a otro enigmático personaje, nos referimos a Carin León, quien ya fue allanando el terreno con colaboraciones al lado de importantes personajes de la música española como C. Tangana; nuestro querido sonorense ha manejado su carrera inteligentemente aunque ha dejado en el camino a quienes lo ayudaron a crecer, pero esa es otra historia de la que hablaremos después.

Por lo pronto, con su ‘Boca Chueca Tour’ llegará al Wizink Center de Madrid el 31 de octubre en medio de grandes expectativas por ver a quien le ha dado un toque muy especial al regional mexicano y pinta para hacer una carrera sólida en la música a nivel global.

Dato importante que no podemos pasar por alto es el papel que está jugando Iglesias Entertainment, la empresa que está apostando a lo grande por los artistas latinos y aunque no todos los eventos son de ellos, sí la mayoría, incluyendo las fechas de Luis Miguel en el Bernabeu, pero no las de Karol G.

En el caso de Los Tigres del Norte, a quienes mencionamos al principio, también se manejaron de manera independiente como lo harán los mismísimos Tucanes de Tijuana, agrupación que ya está en planeación de un recorrido por el viejo continente para llevar en vivo al ritmo de “La Chona” y su larga lista de éxitos, los sonidos que por mucho tiempo fueron ‘prohibidos’ y hoy dan la vuelta al mundo.

España ha abierto sus puertas a los migrantes latinos y esto permite que las estrellas del nuevo continente, lleven su música hasta esa gente ávida de sentir un poquito de su tierra estando a miles de kilómetros.