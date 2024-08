Confusión y temor por explosión en José Cuervo

Aún está pendiente el resultado final del peritaje de Protección Civil del Estado de Jalisco, a cargo de Víctor Hugo Roldán, que determine la causa que provocó la explosión el pasado miércoles 24 de julio en una fábrica de la productora tequilera José Cuervo en el municipio de Tequila, y que provocó la muerte de 7 trabajadores de la empresa y 2 lesionados.

Las primeras versiones que dio el gobierno de Enrique Alfaro fue que el incendió fue causado por un relajamiento en las medidas de seguridad mientras empleados de la fábrica se encontraban realizando trabajos de soldadura. Otras versiones se iban por una fuga de gas que habría afectado al menos un tanque de 219.000 litros de la bebida alcohólica.

Un video de seguridad del municipio reveló que, tras la explosión, uno de los contenedores se elevó varios metros en el aire, lo que provocó un incendio que se logró controlar horas más tarde por medio centenar de bomberos que atendió el incidente.

Y es aquí donde a varios expertos les resulta poco creíble que los contenedores mencionados tuvieran solamente tequila, ya que esta bebida no es flamable al alcanzar, cuando mucho, un máximo de 55% de alcohol volumen.

Por el contrario, el alcohol de caña de 96% de alcohol volumen, y que algunos en la industria han señalado que es utilizado por la empresa tequilera para hacer mezclas en frío con su producto final, sí lo es.

El Consejo Regulador del Tequila, presidido por Miguel Angel Domínguez Morales, y que dirige Ramón González Figueroa, comenta que Casa Cuervo ha sido sujeta a inspecciones permanentes por parte del organismo y que esta ha cumplido a cabalidad con la Norma del Tequila en vigor y demás disposiciones aplicables. Labor que, además de loable, es necesaria en aras de cuidar la integridad de un mercado que supera los 57 mil millones de pesos.

Eso no excluye que exista un gran temor en la industria que por tratarse de la empresa líder en ventas a nivel mundial y local, y que exista cierta influencia en lo que determinen las pesquisas de las autoridades jaliscienses.

Por lo pronto, reina la incertidumbre tanto en los inversionistas de la empresa que está en el ojo del huracán como de los demás empresarios tequileros en general, por las consecuencias que esto podría acarrear a la reputación del sector.

Recordemos que en el municipio de Tequila, que gobierna José Antonio Magallanes, diversas actividades relacionadas con la cadena agave-tequila son fundamentales para la economía local. Entre ellos se encuentran agaveros, industriales, jimadores, hoteleros y prestadores de servicios, sumando más de 14 mil personas en total.

La propia Secretaría de Economía ha advertido de las consecuencias de no atender de raíz el problema de fabricar productos adulterados derivados del agave. Podríamos ser catalogados como una nación que fabrica productos que perjudican la salud y que son de procedencia y calidad cuestionable. Con los despidos y retiros masivos de productos en el mercado que esto conlleve.

Ya le daremos seguimiento a este asunto, pero eso sí, en este gremio no existe la sensibilidad a la opinión ni el análisis y señalan como ya sabe quién, que ellos tienen otros números, y otras versiones con “expertos” que tienen la respuesta a todo, como si también se tratase de solo su versión de los hechos, y de esconder los penosos casos en la historia del Tequila en México, incluso llegando a la censura. Puntual continuidad a este espinoso tema.

Financiamiento no acordado

En los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), de Javier Alonso Vega, tanto Meredith Reyes, subdirectora de Servicios, como Óscar Villafuerte, director de Recursos Materiales, tendrán mucho que explicar entorno a los supuestos criterios unilaterales y retrasos en los pagos que afectan desde hace ya varios meses a Ocram Seyer, la proveedora de limpieza que pidió ayuda de la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo, ante el financiamiento no acordado que comenzó desde marzo pasado y podría extenderse hasta diciembre, lo que ahorcaría a la empresa y a sus cientos de trabajadores, que dicho sea de paso, no han dejado de recibir su sueldo y prestaciones, pero la empresa no puede más, y por ello acudió a la SFP, se espera una pronta acción de la institución.

Personaje incómodo en BC

Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, un ex panista que fue expulsado de las filas del blanquiazul en 2019 y ahora milita en el Movimiento de Regeneración Nacional, ya resultaría un personaje incómodo para los ciudadanos que viven en el estado. Se sabe que desde el inicio de la administración de Ávila Olmeda le asignaron un equipo de seguridad, privilegio del que no muchos gozan en una de las entidades más violentas del país.

Además, fue nombrado coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos, cargo que le permite liderar megaproyectos de infraestructura como el parque Esperanto en Tijuana o el Ecoparque Laguna México en Mexicali y desde donde, de acuerdo con fuentes, aprovecharía para supuestamente negociar a nombre de la gobernadora contratos millonarios. Entre los beneficiados, se dice, estarían algunas empresas “amigas”.

Voz en Off

Que finalmente nadie me hizo caso a la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), que preside Héctor Orellana, con su decálogo de propuestas destinadas a impulsar el sector de dispositivos médicos en México.

La lista de sus deseos para fortalecimiento de este sector que solo beneficia a ellos, quedará como un fracaso más de esta asociación, porque lo que sí debieran atender y denunciar es la enorme importación de dispositivos que llegan al país sin cumplir con las normas establecidas….