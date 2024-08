Por Jesús Enrique Romero Juárez

La tasa de suicidio ha aumentado en México, el INEGI reporta 6494 suicidios en 2017, y en 2022 se reportaron 8123 suicidios. Estos datos se traducen en que 8 de cada 10 suicidios ocurre entre hombres y 2 de cada diez suicidios ocurren en mujeres.

El suicidio por grupo de edad se presenta con una frecuencia notable entre los veinte y los treinta y cuatro años.

Hasta este momento los datos parecen lejanos a nosotros; sin embargo, la ideación suicida está más presente de lo que imaginamos. Esta ideación se refiere a pensamientos repetitivos e intrusivos sobre la muerte autoinfligida, sobre la forma de morir y sobre los medios y circunstancias de quitarse la vida. ¿Lo ven? Más de uno de nosotros hemos pensado en quitarnos la vida. Es importante detectar esta ideación porque puede ser un predictor del suicidio.

El suicidio no es una enfermedad mental, es una forma de enfrentar el mundo. (Algunas veces podría estar asociado con consumo de sustancias, con depresión o trastornos de la personalidad.) El suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. El suicida está desesperanzado, ya no ve ninguna solución en el futuro a su dolor y sufrimiento. Solo hay una alternativa: morir.

Seguramente en el confinamiento causado por la pandemia, pasaba este pensamiento en más de uno de nosotros: “Ya que pase esta canija pandemia, ya quiero salir de casa e ir a ver a mi familia.” Este pensamiento refleja la confianza en el futuro, en que un día dejaríamos los trabajos y las escuelas en línea.

El suicida contempla a la muerte como a) liberación del sufrimiento, b) desea que con su muerte algo cambie favorablemente en su realidad cercana (familia; por ejemplo), c) forma de escapar de una situación que le es inmanejable. ¿Lo ven? Son formas de enfrentar la realidad y muchas veces contemplamos al suicida como un cobarde; y nada más alejado de esto, es un intento de resolver un problema muy doloroso.

PUBLICIDAD

Mitos de suicidio

El que lo dice no lo hace. Quien lo dice está comunicando su intención; piensen en este ejemplo; un adolescente comenta a sus padres sobre que la familia estaría mejor si él no hubiese nacido; comúnmente los padres hacen caso omiso o lo regañan por decir tonterías; perdiendo así una oportunidad de oro de hablar sobre sus ideas de no existir.

El que se quiere matar no lo dice. El suicidio como proceso tiene un momento en el que se expresan las intenciones; desafortunadamente no siempre hay una respuesta favorable en las madres y padres de familia o en los docentes.

El suicida trata de manipular. El suicida quiere dejar de sufrir, muy raramente trata de manipular a sus seres cercanos.

Al hablar de suicidio se incita a su realización. Hablar de este tema en las familias y en las escuelas es el primer paso en la prevención de este problema de salud. Hablarlo también permite ofrecer y pedir ayuda. SE VALE PEDIR AYUDA.

¡TU IMPORTAS! Y en C7 Salud Mental estamos para escucharte y atenderte.

+52.55.2106.0923

+52.55.1951.4858

C7salud mental

IG: @sietecolectivo7

FB: colectivo 7

Linkedln: Colectivo7