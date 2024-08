Las Meninas y Perfume de Gardenia, dos puestas en escena que ponen en alto al teatro

No saben las joyas que acabo de ver, son algo magnifico y extraordinario, 100 % mexicano. Primero tenemos a Las Meninas: una saga en la que tres mujeres del virreinato huyen de la inquisición y quedan plasmadas en un lienzo viendo la historia de México durante tres siglos. Y cada jueves por la noche nos dan una cátedra de los acontecimientos más importantes de nuestro país.

Tengo que reconocer que he sido fan de ellas durante varios años, pero ahora tocó el turno de “la Güera” Rodríguez, celebre mujer de la nueva España que ayudara a que se forjara la independencia del ejército insurgente. Se tiene una idea errónea de esta mujer, ya que algunos tergiversaron su historia, poniéndola como una mujer que usó su belleza y su cuerpo para hacerse de su fortuna, gracias al estudio del escritor Artemio del Valle Arizpe publicado en 1949, la figura de “la Güera” fue encasillada como la amante de hombres poderosos y su papel en la lucha de Independencia de México.

Pero la realidad fue otra, ya que fue una mujer abnegada, sumisa y buena esposa, como lo dictaban los cánones de esa época. Y gracias a la investigación que hizo la doctora Marina Arrom, fue la gran espía que supo borrar sus huellas hasta el día de hoy. La puesta en escena es un caramelito, tiene varios números musicales que son esenciales para contar este relato. Usaron la canción de la película Barbie, la de “We Both Reached For The Gun” (Chicago el musical), “Flowers” de Miley Cyrus y otras más, lo hicieron muy bien. Nos llevaron al clímax de la obra.

Pero Luis Huitrón – como decimos hoy en día - ¡se la mamó! pedazo de histrión que nos llevó a la esencia de este personaje muy cañón se metió en el personaje tanto que creo que veía a “la Güera” de viva voz. Apoyado de Christian Escorcia, Gina GranB, Marvin Ortega, César Baqueiro, Carlos Rodea, Norma López, Alain Peñaloza, Natalia Quiroz. Ah, pero no lo es todo ya que el texto es muy importante para que los actores lleven a cabo su trabajo. Y esto corrió a cargo de Luis Huitrón, Marvin Ortega, Christian Escorcia y Jan Carlos Santamaría. Esta tendrá una temporada del Del 8 de agosto al 26 de septiembre del presente año; como digo siempre ojalá así me hubieran enseñado la historia en la escuela, no hubiera reprobado. ¡Imperdible!

Que me invita mi querida Tere Ocampo a ver Perfume de Gardenia, obra que vuelven a reponer en este 2024, y la verdad que impresión. Primero, hay que felicitar a Omar Suárez quien es el productor porque conjunto a un gran elenco de actores de ayer y hoy, empezando por Aracely Arámbula quien encarna a Gardenia, la protagonista. Luego esta David Zepeda, William Levy, Laura León, Dulce, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, César Évora, Arturo Carmona, Pablo Montero, Liz Vega, Julio Camejo, Latin Lover, Cristían de la Fuente, Lyn May, Alejandro Suárez, Rafael Inclán, Luis de Alba y Kimberly “La más preciosa”.

Para empezar que elencazo, soberbio, hay de todos los gustos; ver a Aracely en esos vestidos que es una oda doña María Victoria, se le ve una cintura apabullante, ósea, todo en su lugar. Otro plus ver a Dulce, Laura y Liz Vega haciendo lo suyo, es estupendo. ¡De que hay producción, la hay! Más de 70 actores en escena y que en cada número se cambian es algo que no das crédito, ya me imagino a Mitzy bordando y confeccionando el vestuario, ya me imagino la labor titánica que debió tener. Aquí todos cantan, bailan y acompañados por la mejor la Sonora Santanera de Arturo Ortiz y Antonio Méndez es deleitante.

Aquí va mi comentario al calce, Omar Suárez si supo aprenderle algo a Carmen Salinas, no escatimar en nada, a ser visionario y lo más increíble que nunca trabajaron juntos, no como otros. Desde escoger a una gran protagonista como rodearse de un equipo de profesionales. He ahí donde radica el éxito de esta puesta en escena, parece que es un show de Las Vegas: plumas, lentejuelas, chaquiras adornaron a esta puesta sin igual. Felicidades, Omar que sigan los éxitos.

No se la pierdan en el Teatro San Rafael todos los fines de semana. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.