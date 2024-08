Cuando los hermanos se encuentran

En 1998, Oasis vino a México, estando en la cima de su éxito. Fue el 24 y 25 de marzo y en la publicidad donde se anunciaba su concierto en el Palacio de los Deportes se leía “La expresión más arrogante del momento” ¿Era Oasis un grupo tan arrogante que se ganó ese tipo de publicidad? Pues sí.

Viajemos a la década de los 90. En el Reino Unido, dos grupos competían en el gusto del público por estar en la cima del BritPop, una competencia que era alimentada por los medios. Para muchos, el BritPop era la respuesta al grunge de Estados Unidos, con claras influencias a la música de los 70. Bandas como Suede, The Stone Roses, The Smiths fueron fundamentales para este movimiento.

En 1995, en lo alto de todos los grupos había dos bandas: Blur, grupo londinense y Oasis, grupo de Manchester. Para entender esta rivalidad hay que tomar en cuenta que a ojos del público Blur era “el grupo de los ricos” y Oasis “el grupo de los obreros”. Londres contra Manchester. Oasis tenía al frente a los hermanos Gallagher (Liam y Noel), que en cada actuación y en muchas entrevistas mostraban su desprecio hacia los londinenses.

Damon Albarn dijo varias veces que competir contra los Gallagher era como competir contra los bullies del colegio. Y es que eran odiosos ¿eh? Al final, Damon decidió hacerles frente: el 14 de agosto de 1995 ambas bandas sacaron su nueva canción para ver quién vendía más discos. Cuando las tiendas abrieron sus puertas, una avalancha de fans compraron miles y miles y miles de copias. Y ¡oh, cruel destino!: Blur fue el ganador, con 270 mil copias vendidas mientras que Oasis vendió solo 220 mil.

Algunos dicen que este día fue el principio del fin.

Ambas bandas siguieron su camino. Oasis sacó canciones magníficas como “Wonderwall”, “Champagne Supernova”, “The Masterplan” y muchas, muchas más. Pero para nadie era un secreto que los Gallagher se llevaban mal en el estudio: peleas constantes, agresiones físicas (una vez Noel le reventó la cabeza a Liam con un palo de criquet), distanciamientos. Eran dos hermanos que se peleaban por todo y eso también se reflejó en sus álbumes, que ya no lograban los primeros lugares de popularidad, aunque no dejaban de ser excelentes. Fue hasta 2009, que todo acabó: antes de subir a escena en París, ambos se pelearon a puño limpio y Noel decidió abandonar el grupo. Oasis terminaba su ciclo y seguirían su carrera como solistas.

Después de 15 años de no dirigirse la palabra, esta semana Oasis anunció su regreso. Los hermanos Gallagher hicieron las paces y decidieron regresar en una gira en 2025 (todavía no sabemos si vendrán a México, no se emocionen). Los hermanos más conflictivos del rock están de regreso ¿Pero saben una cosa? Una vez Noel declaró que esta pelea con su hermano comenzó cuando Liam se orinó en su sistema de sonido ¡cuando eran adolescentes! Liam no encontró la luz habitación, sintió la necesidad e hizo lo suyo en el sonido de Noel. Nunca ofreció una disculpa a su hermano, que de ahí le guardó rencor. ¿Resulta una anécdota que le puede pasar a cualquiera? Pues sí, hermanos al fin y al cabo. Lo bueno es que (al parecer) la música está por encima de sus diferencias. ¡Esperemos que dure!