¡Hoy más que nunca la lucha por la libertad continúa!

Hace más de 200 años, los mexicanos nos unimos para luchar por nuestra independencia. Nos liberamos de un sistema opresivo que no respetaba nuestra dignidad como pueblo. Aquella lucha no fue fácil; costó sangre y años de resistencia, pero al final logramos nuestra libertad y construimos el México que hoy conocemos.

Sin embargo, parece que esa lucha por la independencia y la libertad vuelve a comenzar. Hoy, en pleno 2024, nos enfrentamos nuevamente a la opresión y el autoritarismo. Estamos en un momento crítico, donde la aprobación de la reforma al Poder Judicial es una de las señales más alarmantes de lo que estamos viviendo. Se nos está arrebatando la autonomía de uno de los poderes más importantes para la democracia. Se está consolidando una estructura de poder que no quiere ser cuestionada y pretende decidir por encima de la ley, sin rendir cuentas.

Parece que la historia se repite, aunque esta vez no nos enfrentamos a una potencia extranjera. Hoy debemos hacer frente a decisiones autoritarias que amenazan la democracia, la libertad y los derechos por los que nuestros antepasados dieron su vida. Nos encontramos nuevamente en una situación en la que debemos alzar la voz, porque lo que está en juego es nuestra independencia, no de una fuerza externa, sino de un régimen interno que busca silenciarnos y someternos.

No debemos quedarnos callados mientras se destruyen los pilares de la justicia y se ignora la voluntad de los ciudadanos. El autoritarismo no es solo un problema de políticos o jueces, es un problema que afecta a toda la nación. Si no actuamos ahora, si no defendemos nuestros derechos, pronto será demasiado tarde.

Es cierto que la lucha será complicada, como lo fue en el pasado. Pero así como los héroes de nuestra independencia no se rindieron, nosotros tampoco lo haremos. Hoy gritamos y peleamos por la autonomía de nuestras instituciones, por la libertad de expresión, por la democracia y por el respeto a la Constitución y las leyes.

La historia nos ha enseñado que los mexicanos sabemos resistir y luchar por lo que creemos justo. No nos dejemos engañar por quienes intentan convencernos de que esto es por nuestro bien. Ya lo hemos visto antes: los autoritarios siempre aseguran que actúan en nombre del pueblo, pero en realidad solo buscan perpetuarse en el poder.

Hoy más que nunca debemos recordar que la contienda por la libertad no es un hecho del pasado; es una batalla constante. No podemos permitir que el autoritarismo vuelva a imponerse. Defenderemos nuestra democracia y nuestras instituciones, y lo haremos hasta el final. Unidos podemos vencer cualquier tiranía.

DETALLES. ¡Viva México! Un país de historia, lucha y esperanza, donde el coraje de sus héroes nos inspira a seguir defendiendo nuestra libertad. Un país lleno de riqueza cultural, diversidad y tradiciones que nos unen como nación. Hoy, más que nunca, proclamamos con orgullo el espíritu inquebrantable de su gente. ¡SOMOS LA RESISTENCIA!