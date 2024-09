PolíticaConfidencial Roberto Velasco se queda sin “hueso” por voltear bandera

ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ, quien fuera director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente se desempeña como jefe de la Unidad para América del Norte, ya no es bien visto por el equipo del futuro secretario de economía, Marcelo Ebrard, su distanciamiento, cuentan, se debió al apoyo incondicional que diera a Claudia Sheinbaum durante la campaña para definir la candidatura interna, asistiendo a sus eventos y buscando estrechar lazos con su equipo para no quedar fuera de la nómina el siguiente sexenio, por lo que Velasco Álvarez no estaría contemplado para continuar al lado del excanciller en la Secretaría de Economía; sinembargo, como él mismo presume entre propios y extraños, no está preocupado ya que será el relevo de Esteban Moctezuma Barragán al frente de la Embajada de Mexico en Estados Unidos, cargo que habría de desempeñar la siguiente administración, dice, gracias a sus buenos oficios y relaciones con el equipo del expresidente Donald Trump, siempre y cuando llegue a ganar. ¿Desde cuando la izquierda le apuesta a la derecha?

LAURA BALLESTEROS MANCILLA, diputada federal por Movimiento Ciudadano sigue dando de que hablar entre la militancia, no solo por haber obtenido la candidatura plurinominal por su partido en Nuevo León gracias a la cercanía con un grupo de empresarios que aportaron recursos a la campaña, ahora también por querer, de cara a la renovación de la dirigencia, incidir en el proceso interno y ganar espacios a toda costa, operando incluso en contra de Ivonne Ortega, a quien acusa de haberle robado la coordinación de la bancada naranja en San Lázaro, buscando los apoyos necesarios, presumiendo en redes sociales y reuniones con liderazgos su cercanía con Jorge Álvarez Maynez, para desgastarla y quitarle la coordinación, señalando que es cuota de Dante Delgado, y peor aún, recordando su pasado como gobernadora priista en Yucatán y su paso al frente de la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional. ¿Se le habrá olivado a Ballesteros que es de las pocas legisladoras en haber pasado por las filas del PAN, PRI, PVEM y PRD? Esas si son fobias para cualquiera en MC.