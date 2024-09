PolíticaConfidencial Alessandra Rojo de la Vega, la verdadera batalla por el poder apenas empieza

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA, no la tiene fácil luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara por unanimidad su triunfo como alcaldesa de la Cuauhtémoc, y es que la verdadera batalla por el poder apenas empieza, ya que uno de los operadores financieros y extorsionadores de la alcaldía, Salvador Santiago Salazar, conocido por vecinos, antreros y restauranteros como “Chava Chava” no piensa dejarle el camino libre a Rojo de la Vega y mucho menos a Obdulio Ávila, ya que desde hace más de 20 años se dedica al cobro de cuota entre negocios formales e informales en toda la demarcación, jugoso negocio para el propio alcalde y sus estructuras en la dirección de Jurídico y Gobierno, al menos, desde la administración del perredista Alejandro Fernández, un cáncer que ni la familia Monreal pudo extirpar, ya que sus tentáculos se extienden por toda la Cuauhtémoc estrechando vínculos con desarrolladores inmobiliarios, ambulantes y redes de trata; habrá que ver si la alcaldesa electa y su circulo más cercano pacta con “Chava Chava” o si en verdad llegó para limpiar la casa como lo prometió, es una pregunta que se hacen los vecinos y empresarios que viven aterrorizados por él, quienes no pasarían por alto un acuerdo con semejante delincuente.

ANDREA CHÁVEZ, senadora de Morena, se voló la barda al justificar la reforma de la GN. Aseguró que no habrá militarización en la Comisión de Derechos Humanos, aunque no son los mismos tiempos del 2006 de Ciudad Juárez, la frontera de Nogales o Reynosa, no puede negar que la violencia no se ha erradicado de este país. ¿Querrá tapar el sol con un dedo?

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS, estrella de las mañaneras de los miércoles, se despidió ayer de su sección “Quién es quién en las mentiras”. Más de tres años identificando y apuntando a la desinformación, terminó sin conocerse si habrá una segunda temporada con Claudia Sheinbaum y sin saber quién podría sustituirla e incluso en la vocería del Gobierno federal.

MIGUEL ÁNGEL YUNES, político chapulín, continúa dando de qué hablar. Ahora tomó el control como secretario de la Comisión de Justicia en el Senado. ¿Ese era el trueque por el voto afirmativo a la Reforma Judicial?

PEDRO SÁNCHEZ, presidente de España, ve “inaceptable” veto de México al rey y atribuye conflicto a “interés político” no tanto como sus aliados en el Congreso de los Diputados. La exministra Ione Belarra, el republicano catalán Gabriel Rufián, el diputado Gerardo Pisarello, la eurodiputada Irene Montero y su pareja Pablo Iglesias, aplaudieron la postura del Gobierno de México que refrendo la próxima presidenta este miércoles. ¿Acabará afectando a otros sectores de las relaciones bilaterales más allá de la diplomacia rota con Zarzuela?

DANIEL SIBAJA, secretario de Movilidad de Estado de México, presentó un programa de trabajo algo ambicioso para los próximos cinco años al prometer renovar unidades de transporte público concesionado, extender líneas de Mexibús, Mexicable y hasta construir dos líneas de metro. Sin embargo, los líderes transportistas no piensan meterle un solo peso a sus unidades. Se habla que aprovechando el cambio de administración en la Ciudad de México, la maestra Delfina solicitó revisar los perfiles con más experiencia de la SEMOVI capitalina para meter velocidad a los cambios en movilidad.

RENATA TURRENT, nueva directora del Canal Once, develó su nómina de directores para la nueva etapa de la cadena pública de televisión. La escogida para dirigir los informativos fue Luisa Cantú. Sin embargo, no faltó quién le pidió sacar a Maria Amparo Casar y Jose Antonio Crespo de la televisión pública.

JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ, exlegislador y funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, es tan sólo uno de los nombres que suenan para encabezar la terna para sustituir a Mariana Boy Tamborrell, quien ocupará la PROFEPA en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Fernando, además de su paso como asesor en materia ambiental es experto en gestión de crisis políticas, herramientas necesarias para dar la batalla en una dependencia donde si algo se necesita es conciliar entre vecinos, desarrolladores, legisladores y otras secretarías. Será una tarea difícil para Clara Brugada decidir el perfil idóneo como titular de la PAOT, ya que de ello depende la armonía entre los grupos vecinales más escandalosos del poniente que combaten desde hace casi 18 años contra el Cartel Inmobiliario, batalla que Rubio conoce muy bien.