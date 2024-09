PolíticaConfidencial AMLO advierte a Morena sobre los peligros de caer en la soberbia y la corrupción

JESÚS RAMÍREZ, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, tendrá un papel clave en el arranque de La nueva Mañanera de Claudia Sheinbaum, la cual parece estar tomando un rumbo diferente al formato que concluirá este viernes. Desde su puesto en la Coordinación de Asesores, Ramírez brindará apoyo estratégico en esta transición. No obstante, será Paulina Silva, en su rol como directora general de Comunicación de la Presidencia, quien llevará la batuta en la organización y supervisión del nuevo formato de comunicación gubernamental.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México casi de salida, en su mensaje de despedida, dejó claro que la 4T no sólo ha sido un éxito, sino que Morena se consolida como la principal fuerza política del país. Destacó la trayectoria de Claudia Sheinbaum, a quien cede la estafeta presidencial con plena confianza en su capacidad y convicción. López Obrador, visiblemente emocionado, agradeció al pueblo por el apoyo y advirtió a su partido sobre los peligros de caer en la soberbia y la corrupción, llamando a mantener la unidad y los principios que han guiado su movimiento.

FEDERICO TABOADA, responsable de la Dirección Ejecutiva de Planeación del Desarrollo, quien sólo llegó a calentar la silla, no tiene claro cual será su futuro en la siguiente administración, y es que Clara Brugada y Alejandro Encinas aún no deciden si Taboada López continuará al frente del IPDP, donde no fue bien recibido por la estructura, comités vecinales, activistas ni asociaciones civiles, y es que el arquitecto y urbanista es más conocido por su enfoque dogmático en materia de desarrollo urbano que por atenerse a la realidad, estudios y planeación, por lo que se espera le busquen un lugar en el equipo que integrará Inti Muñoz Santini como titular de la nueva Secretaría de la Vivienda, que no sólo absorberá las funciones de la Procuraduría Social, PROSOC, y del Instituto de la Vivienda, INVI, sino que será el ente encargado de planear y socializar los nuevos esquemas para construir vivienda social y responder a las promesas de campaña de la jefa de Gobierno electa con los jóvenes entre 25 y 35 años, proyectos sobre los cuales tiene echado el ojo más de un desarrollador cercano al Cartel Inmobiliario, y sobre los cuales la sociedad civil está muy pendiente, no sea que se repita de nuevo la historia de la Norma 26 y la vivienda popular se termine construyendo con grandes incentivos y ventajas para para el desarrollador, y vendiendo como departamentos de lujo, en la Del Valle, Nápoles o Escandón como ocurrió en el pasado.

RAYMUNDO RIVA PALACIO, en un debate épico, desmanteló los argumentos de Leo Zuckerman sobre su admiración por Porfirio Díaz y la noción de una supuesta dictadura. Riva Palacio dejó claro que AMLO es, ahora en su opinión, el líder más grande y poderoso en la historia de México, superando a Díaz, a quien calificó como un verdadero dictador. Aunque reconoció que puede haber diferencias de opinión, enfatizó que ni AMLO ni la Cuarta Transformación representan una dictadura.

GARCÍA LUNA aunque aceptó la culpabilidad de ser narcopanista, está tratando, a través de sus abogados, renegociar su pena en Estados Unidos para limitarla a 20 años, eso sí aún con todo esto AMLO retó a Calderón a que mande una carta de todo lo que sabía del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública.

MARTÍ BATRES GUADARRAMA, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se sacó un diez con los vecinos de Miguel Hidalgo, no sólo por escucharlos, sino por dar cause a sus demandas, y es que el pasado mes de julio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó al vapor cambios al uso de suelo de tres predios en particular, Blvr. Manuel Ávila Camacho 37, Galileo 8 y Constituyentes 151, entre otros; modificaciones a su densidad, altura y actividad, permitiendo antros, restaurantes y hoteles, que cayó como balde de agua fría a los habitantes de la alcaldía, y donde SEMOVI, PAOT y SEDUVI emitieron opinión desfavorable, cosa que a los diputados de la II Legislatura, de todas las fracciones, pareció no importarles, y aprobaron sin algún conocimiento técnico de por medio. Afortunadamente, Martí solicitó revisar a fondo cada uno de los expedientes, escuchar a los expertos en movilidad, desarrollo urbano, y medio ambiente, y en su caso, corregir el error cometido por los legisladores locales, hacer valer el derecho de audiencia y certidumbre jurídica que tiene todo habitante de la ciudad y no ser pisoteado por sus representantes en el Congreso. Se espera, que en las próximas horas Batres tome una decisión y, de corresponder, haga uso de su derecho de veto que le asiste como jefe de Gobierno y regrese los cambios al uso de suelo al Congreso local para analizar detenidamente de la mano con la sociedad y los expertos.