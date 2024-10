¡Shakira, Shakira!

A estas alturas, ya todos sabemos que Shakira pisará tierras mexicanas en 2025 como parte de su tour mundial “Las mujeres ya no lloran”. Bueno, yo me enteré primero, ya que mi buen amigo Gil Barrera me confirmó esta noticia algunas horas antes. Shakira, la cantante de Barranquilla que conquistó el mundo y que todos amamos.

Pero el otro día me preguntaba ¿por qué queremos tanto a Shakira?

Bueno, en primer lugar porque es latina. Pero en segundo lugar porque la vimos crecer poco a poco, con su guitarra en mano primero, cantando con el corazón en la mano y tocando en todos los lugares donde se le permitiera: esto lo ha contado ella varias veces. Su gusto por la música comenzó cuando era muy pequeña: a los cuatro años ya hacía “la danza del vientre” que tanto la caracteriza y su familia decía que no perdía oportunidad de mostrar sus dotes artísticas.

Desgraciadamente su padre se declaró en bancarrota cuando apenas tenía siete años de edad. Sufrió carencias y a la larga eso la animó a crear su fundación “Pies descalzos” que hasta el momento ha ayudado a más de 150 mil niñas y niños a terminar sus estudios con becas y creando escuelas en Colombia.

Lo más curioso es que aunque era extrovertida y vivaracha, fue rechazada varias veces. No pudo entrar al coro del colegio porque el profesor pensaba que “cantaba como una cabra”, aunque eso a ella no le importaba porque le gustaba cantar con sus amigas. Hay una anécdota famosa que cuenta cómo su tío (que vivía en España) le dio un cassette con las canciones de Shakira a un agente de espectáculos, para ver si la apoyaba. En ese entonces la cantante tenía apenas 14 años y las canciones de ese cassette corresponden al disco “Magia”, que contenía composiciones de balada pop.

Dicho agente le dijo al tío de Shakira que no estaba interesado en promocionarla, ya que no le veía futuro. Imagínense qué pensará ahora, que es un éxito mundial. Solo para cerrar la anécdota, esa persona sigue hoy en el medio del espectáculo y subastó dicho cassette en varios cientos de euros.

+++

Muchos coinciden que Shakira comenzó esta nueva etapa en su carrera después de su presentación en el Super Bowl de 2020, cuando se presentó con J. Lo. Ahí su música giró hacia lo electro con toques de urbano. Y fue dos años después de este show, cuando anunció su divorcio con Gerard Piqué, después de 11 años de estar juntos. Ahí conocimos una etapa de la cantante que no conocíamos: hizo la famosa Session 53 con Bizarrap en donde dejaba muy claro que no era tiempo de llorar y que era más fuerte que nunca. La frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” resonó por todo el planeta, dejando claro que esta Shakira viene a dejar en claro porqué es la reina del pop latino.