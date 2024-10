Ciberataque en OMA revela su vulnerabilidad

El incidente de ciberseguridad reportado por Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), pone en evidencia serias vulnerabilidades en la protección de sus sistemas críticos, lo que resulta alarmante para una empresa responsable de gestionar infraestructuras esenciales como los aeropuertos.

A pesar de que la compañía reaccionó rápidamente al activar sus protocolos de seguridad y garantizar la continuidad de sus operaciones mediante sistemas de respaldo, este acceso no autorizado subraya una fragilidad que no debería haber existido en una industria tan sensible.

Si bien OMA asegura que no se ha visto afectada financieramente ni en su capacidad operativa, el daño a su reputación y la confianza de sus inversores es una consecuencia inevitable.

En un contexto donde las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas, el hecho de que haya ocurrido una brecha de esta naturaleza es preocupante, especialmente porque los aeropuertos y otras infraestructuras estratégicas dependen de la integridad y seguridad de sus sistemas.

La dependencia en sistemas alternativos temporales puede haber resuelto la emergencia inmediata, pero plantea interrogantes sobre la robustez de su infraestructura digital a largo plazo.

La rapidez en la respuesta es positiva, pero el verdadero desafío radica en cómo la empresa refuerza su resiliencia ante futuros ataques, garantizando que su operación esté adecuadamente protegida contra el creciente espectro de amenazas cibernéticas.

Para OMA, será crucial llevar a cabo una revisión profunda y exhaustiva de su infraestructura tecnológica, y realizar las inversiones necesarias para mejorar sus sistemas de seguridad cibernética de manera proactiva.

PUBLICIDAD

El incidente también deja entrever la necesidad de que las empresas con responsabilidades críticas de transporte adopten políticas más estrictas y actualizaciones continuas de sus defensas cibernéticas, ya que una próxima brecha podría tener consecuencias mucho más graves, tanto para la compañía como para sus usuarios y colaboradores. Por cierto, hasta ahora no ha externado absolutamente nada sobre el tema incluso pensando en que presume tener jugosos ingresos su acción hoy abre a la baja.

Clave Nearshoring

La Confederación de Cámaras Industriales se reunió en Monterrey para hablar sobre las ventajas estratégicas del nearshoring para México, los retos de su aprovechamiento y las reformas estructurales que requiere.

En el encuentro participaron Waldo Fernández, senador de Morena por Nuevo León; Salvador Portillo, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas; Roberto Macías, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León; Jorge Ávalos, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados y Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex México.

Ahí, los industriales se reunieron también con Iván Rivas, secretario de Economía del Gobierno de Nuevo León para abordar las principales fortalezas competitivas que pueden ayudar a captar más inversión extranjera en el país, además de cómo potencializarlas.

Asimismo, analizaron los retos estructurales para capitalizar el nearshoring, y las políticas públicas para superarlos en el corto y mediano plazo. En el primer semestre del 2024, México recibió 31 mil millones de dólares, lo que significó un 7% superior a los primeros seis meses del 2023 y entre las industrias más beneficiadas se encuentra el sector manufacturero.

Impago en el INAH

En donde los impagos del gobierno federal están fuera de control es en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde todavía manda Diego Prieto, una de las pruebas saltó a la vista la semana pasada cuando los trabajadores de Ocram Seyer cerraron el paso a las instalaciones debido a que la empresa de limpieza no ha recibido un monto por encima de los 28 millones de pesos, luego que representantes de la compañía calcularon el adeudo de los contratos INAH.CNRMS-CSL-001/2023 y INAH-CNRMS-CSL-002/2023 con acuerdo de Sonia Lara Carrillo, encargada de la Dirección de Servicios Generales; María Gabriela López Araujo, coordinadora Nacional de Recursos Materiales y Servicios; así como Stefany Desire Mata González, jefa de Departamento de la Subdirección Administrativa. Aunque los afanadores aclararon que les han pagado puntualmente, se mantienen alerta ante los 14 meses que ha durado el impago.

Voz en Off

Todo un éxito resultó la cuarta fecha de L’Etape México 2024, que tuvo como sede León, Guanajuato, sede que por primera vez formó parte del circuito más importante a nivel mundial: el Tour de France.

Pese a todas las dudas alrededor, sobretodo en temas de seguridad, el gobierno local que encabeza Alejandra Gutierrez Campos, León brindó todas las facilidades logísticas y garantías de seguridad para que el evento ciclístico más importante a nivel mundial regresara a las calles de nuestro país.

Mención aparte merecen firmas como CIBanco, que comanda Mario Alberto Maciel Castro, que apostaron por regresar un evento de esta envergadura en el que se dieron cita cerca de 1,500 ciclistas, entre amateurs y profesionales entre los 18 y más de 70 años, de todos los rincones del país….