El lado poco conocido de Grupo Intocable

Poco o nada se habla del lado altruista de los artistas, a muchos les gusta que se sepa lo que hacen por la comunidad, pero a otros no y ambas posiciones están bien.

En esta ocasión hablaremos de un aspecto poco conocido de Grupo Intocable; su compromiso con los niños con cáncer en específico del Hospital St. Jude en Memphis, al que esta semana han hecho una visita como lo hacen regularmente para conocer los avances y sobre todo a los pacientes y sus historias.

El líder del grupo, Ricky Muñoz, ha estado con el pequeño Mikey, ”fue de lo más hermoso conectar con él”, dijo en sus redes con una sonrisa y un semblante que pocas veces vemos en las imágenes que postea este importante personaje de la música regional mexicana.

Grupo Intocable es para quién no lo sepa, el benefactor del género, que más ha contribuido económicamente a la causa; de acuerdo a la institución, ha sido un millón de dólares lo que han recibido de la agrupación.

En agosto pasado durante su incursión al museo del Grammy en Los Ángeles, Muñoz confesó que estaba renuente a ir a conocer las historias porque no quería sufrir, “realmente los que están sufriendo son los niños, fui y fue la mejor decisión, llegué ahí y ver a los niños, cómo los atendían, escuchar testimonios de sus familiares y saber que cuando esto comenzó la probabilidad de vida era de 20%, después pasó a 80% y hoy es de 90%, entonces es algo maravilloso, algo increíble, los papás solo tienen qué encargarse de cuidar a su hijo no de los gastos”, así de sensible es este personaje que en redes causa polémicas y varias veces se ha visto envuelto en controversias.

El lado filántropo de Intocable es otro más de sus éxitos a lo largo de una historia que está cumpliendo tres décadas, el grupo que llegó a cambiar la música norteña mezclándola con los sonidos tejanos, revolucionó el género y marcó toda una época.

Su música ha trascendido a lo largo del tiempo y la prueba es su gira ‘30 Aniversario’ que comenzó el 20 de julio en Hermosillo y hasta el día de hoy lleva 28 fechas cumplidas en Estados Unidos y México.

Aún quedan 12 por concretar, justo en los territorios en dónde se gestó la historia de estos grandes personajes que hacen cantar a todo pulmón temas como, “Fuerte No Soy”, “Aire”, “Y todo para qué”, “Sueña”, “Enséñame a Olvidarte” y muchas más que no dejan de reproducir sus más de 7 millones de oyentes, tan solo en Spotify.

Durante noviembre su amado Texas podrá disfrutar del show de celebración, el cual llegará el 30 a su natal Hidalgo, cuna de grandes artistas del movimiento tejano norteño que ellos crearon, para cerrar con broche de oro el 6 y 7 de diciembre en Monterrey, la ciudad que los impulsó, los apoyó y sigue sintiendo suyo.