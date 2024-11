Sorpresas del Grammy, un colombiano en la terna Mejor Álbum de Música Mexicana

Cada año los Latin Grammys sorprenden con algunas rarezas en sus ternas, pero esta vez es el Grammy americano como se le conoce, que dio la campanada, incluyendo al cantante colombiano Jessi Uribe, en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana incluyendo Tejano.

La terna está compuesta por las siguientes producciones y artistas: ‘Diamantes’ de Chiquis, ‘Boca Chueca Vol.1′ de Carin León, ‘Éxodo’ de Peso Pluma y ‘De Lejitos’ de Jessi Uribe.

Así que tomando en cuenta que para estos Grammys la elección se reduce, sacamos por conclusión que Chiquis ya le suena a los miembros votantes, aunque quizá no la conozcan musicalmente pero como ha estado tres veces nominada ya no pasa desapercibida y el sonido de banda sinaloense tampoco.

En el caso de Peso Pluma no hay pierde, es una estrella conocida mundialmente así que con eso, incluso, lleva las de ganar con su ‘regional contemporáneo’, de Carin León da gusto, porque también está llamando la atención de manera global y lo más importante, el álbum es en verdad una muestra de lo que se puede hacer con la música tradicional, unos toques de modernidad y locuras que se le ocurren a este gran talento.

Ahora bien, a la pregunta de que, qué hace un colombiano en esta competencia, claro que hay respuesta, primero hay que aclarar que por primera vez un representante de la música popular colombiana es nominado a un Grammy.

Bueno, sucede que Jessi, quien sin duda es uno de los máximos exponentes del género en ese país, también se ha dedicado en cuerpo y alma a tratar de conquistar al público mexicano con infinidad de colaboraciones con las estrellas del regional mexicano entre los que podemos contar a: Joss Favela, Luis R. Conriquez, Edwin Luna, Alejandro Fernández, Carin León y recientemente Darey de la Sierra solo por mencionar algunos, sabiendo de la importancia de estar de este lado para dar un paso firme en su carrera, ha trabajado a brazo partido para lograr integrarse y lo ha hecho tan bien, que hoy está dentro de esta categoría.

No debemos perder de vista que los Latin Grammys al igual que los Grammys son premios que dan los miembros de La Academia, es decir, gente de la industria con experiencia en el tema elige de acuerdo a lo que consideran productos bien hechos en todos los sentidos.

PUBLICIDAD

Resulta difícil muchas veces para el público entender por qué se elige este o aquel, pero estos premios son así, bajo esa percepción. Así como los premios Billboard se basan en las listas de radio y ventas, así como Premios Lo Nuestro son votados por el público, así funcionan y es como es.

La controversia seguirá cada año y habrá muchos que estén de acuerdo otros no, incluso quienes digan que no viven de premios y no les importan, pero la única verdad es que estar nominados en cualquiera, suma al curriculum y provoca un sentimiento de triunfo, eso nadie lo puede negar.