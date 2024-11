Cómo disfrutar un festival y no morir en el intento

No tengo idea a cuántos festivales musicales he ido, pero créanme, he disfrutado cada uno de ellos. He estado en los más extraños, los más fastuosos, de todos los géneros musicales y, por otro lado, he tenido la fortuna de estar en la organización de muchos.

Cuento esto porque justo este fin de semana comienza uno de los festivales más esperados en nuestro país: el Corona Capital 2024. Un evento que en pocos años ha ganado gran prestigio internacional y que reúne a lo mejor de lo mejor de la música.

Pero hace poco me enteré de que unos buenos amigos irán y que además este será el primer festival en su vida. Me preguntaron si tenía algunos tips para darles, así que este texto es la respuesta a su pregunta:

Lo primero que deben de saber es que los festivales como el Corona Capital están muy bien organizados, por todos lados hay personal dispuesto a ayudarte, señalización, puntos de hidratación, servicios, comida, áreas de descanso. Basta con acercarte a cualquier persona del staff para que resuelvas cualquier duda.

Eso es un agasajo porque dejas de preocuparte y se convierte en un evento para que vaya gente de todas las edades, desde los adolescentes hasta familias completas.

Lo segundo que hay que saber es que la oferta musical es amplísima: son varios escenarios (en el caso del Corona Capital son cinco) para que tú puedas escoger la oferta musical que te guste ¿Te gusta Beck? Te vas a un escenario ¿Prefieres a Iggy Pop? Caminas al otro.

Hace algunos años hubiera sido impensable pensar que ibas a tener tantos figurones. ¿Un festival en el que cerrara Paul McCartney? Bueno, eso es lo que representa el Corona Capital.

Eso me lleva a mi tercer punto: hay que darle una buena revisada al cartel, para ver los artistas que te gustan, pero al mismo tiempo estar abiertos a conocer nuevas bandas.

Yo he conocido propuestas musicales en los festivales que me han sorprendido y el Corona Capital es una oportunidad perfecta para darse una vuelta por los escenarios y disfrutar de la música. Me consta que la curaduría en este festival es de primerísimo nivel y que cada uno de los artistas fue elegido con mucho cuidado.

Dando un breve repaso al Corona Capital de este año, no querré perderme a ninguno de los headliners: Shawn Mendes, New Order, Toto (uf, va a ser un momentazo), Green Day, Jack White, Empire of The Sun o Jack White. Pero viéndolo a detalle, Sophie Ellis Bextor se me antoja muchísimo, Black Pumas, Cage The Elefant, The Vaccines o St. Vincent. Y estoy seguro de que fenómenos como Bbno$ o Hermanos Gutierrez me dejarán con la boca abierta.

Así que aquí va mi última recomendación: relájense, pónganse ropa cómoda y disfruten de uno de los festivales más importantes de todo el planeta; creo que somos muy afortunados de tenerlo al alcance de la mano. Vayan con amigos o conozcan gente que comparten sus mismos gustos musicales. Porque todo eso es el Corona Capital, una fiesta que recordarán todo el año. Se los aseguro.