PolíticaConfidencial Patricio Lozano y su política turística sostenible

Patricio Lozano, exalcalde de Pesquería (NL) y excandidato a diputado, hizo maletas y se lanzó hasta Madrid para asistir al Global Mobility Call, un evento dedicado a la movilidad sostenible. Hasta aquí, todo bien. Pero lo que desató el chisme fue su alarde de haber conversado con nada menos que Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España. Lozano no dudó en declarar que le gustaría seguir el ejemplo del socialista, quien tiene bajo su gestión una red ferroviaria que, por cierto, ha colapsado más de una vez este año. ¿Será que ese es el modelo que quiere replicar en Nuevo León? Aunque la intención de aprender sobre movilidad es loable, más de uno se pregunta si este viaje es solo otro caso de política turística o si realmente traerá algo de valor para la región. ¡Habrá que ver!

Jorge Romero, presidente del PAN, está en la mira de la Fiscalía de la Ciudad de México, que habría detectado movimientos y cuentas presuntamente irregulares por la friolera de 350 millones de pesos. El caso está contenido en la carpeta 00031, que incluye un detallado análisis de operaciones vinculadas no solo al líder panista, sino también a algunos de sus familiares. ¿Será que esta investigación se convierta en un terremoto político para Acción Nacional?

Pablo Lemus , gobernador electo de Jalisco y Claudia Sheinbaum se toparon y al parecer hubo un intercambio interesante. Según Lemus, logró saludar a la presidenta, quien le dejó en claro que no ha tenido tiempo para agendarle una cita porque está muy ocupada. Eso sí, le prometió que pronto se reunirán para revisar los proyectos estratégicos para Jalisco.

En el Senado se encendieron las alarmas por las amenazas de deportación masiva de Donald Trump, pero para Movimiento Ciudadano, la respuesta ha sido insuficiente. Clemente Castañeda, líder de la Bancada Naranja, criticó que se rechazara su propuesta de un debate abierto, calificando de “limitada y poco clara” la postura de la Mesa Directiva. Mientras tanto, Amalia García denunció que se minimiza el tema de fondo: los derechos humanos de los migrantes. “No podemos hablar de unidad nacional si no hay una discusión abierta y coherente sobre cómo enfrentar una relación bilateral tan crucial”, advirtió Castañeda.

La senadora García fue más directa, señalando que la migración debe entenderse como un derecho humano y no como un crimen. En un llamado que ya da de qué hablar, ambos legisladores pidieron una reunión interparlamentaria urgente con representantes de Estados Unidos y Canadá para abordar no solo el tema migratorio, sino también el tráfico de armas y el narcotráfico. “El Senado no puede ser un espacio de silencio. México necesita una postura firme que defienda la dignidad y los derechos de millones de migrantes”, remataron. ¿Será que las críticas lograrán mover a los legisladores hacia un debate real?