Por Gabriela Pérez Alvarado

Esta noche mi llanto entreteje estos párrafos para ti, porque sé que atravesar por cada proceso de esta vida no es fácil y quiero que sepas que no estás solo. Hoy yo me encuentro en Tijuana, México, quizá en un lugar muy diferente a dónde tu estas, pero ¿sabes algo? el dolor, la impotencia, la ira, la desesperación, la profunda tristeza, el vacío, la soledad no conoce de espacio geográfico o posición social, a todos pasamos por ahí en cualquier momento de nuestra vida y si, me leerás muy romántica, pero pasará; no sé si mañana o pasado, pero pasará.

Atravesar el duelo significa para mí entrar en un mundo de mil sensaciones, donde la mayoría no me agradan, dónde a veces son tan fuertes que quisiera tomarme una pastilla, y que me durmiera para no sentir nada. ¿Pero sabes qué? por más que en ocasiones no me agrade sentirlas, estoy aprendiendo que es necesario, y sí, aunque muchas veces me lleva el dolor a golpear o gritar tan fuerte que me quedo sin voz, me han mostrado por cuál camino ya no es bueno continuar o que debo soltar para hacer más liviana mi travesía.

Hoy te escribo llorando, con el alma sin mucho ánimo, pero buscando cómo compartir contigo lo que pocos hablan y es del dolor, del vacío del alma, de caminar como autómata día con día, de llegar en la noche a tu casa y querer llorar, o incluso querer pegarte, teniendo claro que eso no solucionara nada.

Muchas veces, si no es que, a diario se sienten las lágrimas corriendo por mis mejillas y el corazón hecho cenizas…aunque ¿sabes? hoy pese a que no encuentro la salida a esta tormenta, decidí abrazarla, porque me está enseñando a amarme en soledad desde otras trincheras, me está mostrando quizá los nuevos senderos hacía mis nuevos 30 años.

Y no te voy a mentir, claro que me esta pesando y en muchos sentidos esta etapa de mi vida está siendo dura, pero sé que esas cenizas que habitan en mi corazón serán abono para renacer como el ave fénix, que este duelo es de independencia, de amor al cambio y de renovación. Sentir a veces es una navaja en las venas, pero otras, es la aguja cosiendo la herida, para lograr de nuevo mi sonrisa.

Atravesar, sentir y quedarse para avanzar no es nada fácil y menos narrarlo en tan pocas palabras, porque todos lo vivimos distinto, pero hoy que te escribo a ti, donde sea que estés, y espero que algo de esto te sirva, y que sepas que no estás solo, y como dicen que “si fuera fácil no la llamarían lucha”, así que atrévete a sentir, permite que el duelo toque tu corazón, porque es esa puerta al caos por dónde el aprendizaje y un nuevo inicio llegará a ti, permítete fundirte en cenizas y renacer como una flor en las cornisas; rompe los muros, y florece las veces que sea necesario, porque solo así verás que la vida no es tan mala como hoy la sentimos.

