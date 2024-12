PolíticaConfidencial Tratan de tapar el sol con un dedo en Sinaloa

Claudia Sheinbaum, la presidenta con A, está arrasando en el mundo digital. Desde octubre, su cuenta de YouTube ha experimentado un crecimiento impresionante, sumando alrededor de tres mil suscriptores por día. Con un estilo cercano y mensajes directos, Sheinbaum parece estar conquistando no solo las urnas, sino también los algoritmos. La presidenta del pueblo, por cierto, estos días debe completar su mudanza a Palacio Nacional porque había pagado la renta de Tlalpan “hasta diciembre”.

Felipe Calderón y el foro en Madrid: ¿Un mensaje entre líneas? El expresidente panista apareció en escena desde Madrid con una declaración que parece llevar doble filo: “No podemos seguir anclados en la sombra del resentimiento”. Esto lo soltó durante un foro titulado “México y España, amigos para siempre”, que fue moderado por el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, quien ahora radica en España, y contó con la presencia destacada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Calderón, fiel a su estilo, habló del futuro con una frase que parece un dardo velado al gobierno actual: “Lo importante no es lo que hemos hecho, sino lo que queremos… el futuro”. Aunque nunca mencionó directamente a Andrés Manuel López Obrador, quedó claro que se refería a la polémica exigencia del gobierno mexicano de que la Corona Española pida perdón por los agravios históricos. Además, en un guiño calculado al público español, subrayó: “Quiero destacar los lazos humanos. Cuando un español visita México, es recibido con los brazos abiertos; decimos: esta es tu casa. Somos hermanos… o para ser precisos, primos hermanos”. Como quien no quiere la cosa, Calderón aprovechó el foro para enarbolar un discurso conciliador, que algunos podrían interpretar como un intento de acercarse más a ciertos sectores tanto en México como en España. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de alardear un poco: “Estoy orgulloso de mis raíces indígenas y españolas”. Este último comentario llamó la atención, pues Calderón rara vez se había expresado así de su ascendencia, dejando a más de uno preguntándose si este nuevo discurso tiene más de política que de sinceridad. ¿Será que Calderón busca consolidar su imagen internacional mientras hace guiños a sus simpatizantes en casa? ¿O simplemente está en una etapa más reflexiva? Como siempre, el tiempo y el chisme político tendrán la última palabra.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, enfrenta una escalada de violencia en Sinaloa, donde la narcoguerra entre facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado 507 asesinatos en los últimos tres meses, un aumento del 296% respecto al año pasado, según la FGE. La inseguridad está desbordando a su gobierno, generando críticas de la ciudadanía y la oposición, quienes señalan fallas en su “estrategia de seguridad” ¿Cuál? Y mientras esto pasa, en su partido tratan de tapar el sol con un dedo.

Angélica Rivera, la última primera dama de México, reapareció en grande para acompañar a su hija, Sofía Castro, en su boda de ensueño en San Miguel de Allende. Sin embargo, las malas lenguas aseguran que la extravagante celebración, cuyo costo habría superado lo esperado, enfrentó un traspié inesperado: el deceso de la legendaria Silvia Pinal. Cuentan que este hecho opacó el evento y redujo drásticamente la presencia mediática, con apenas la mitad de la prensa que las wedding planners habían planeado.