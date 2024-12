PolíticaConfidencial La 4T siendo la 4T, Layda Sansores nombra a implicado en caso Odebrecht como secretario de Desarrollo Económico

LAYDA SANSORES, gobernadora de Campeche, volvió a encender los reflectores al designar como secretario de Desarrollo Económico a Luis Lavalle, quien estuvo preso por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht. El nombramiento ha generado un torbellino de críticas y preguntas sobre las razones detrás de esta decisión. Lavalle, quien pasó tiempo tras las rejas por este polémico caso, ahora asume un puesto clave en el gabinete estatal. Mientras algunos lo ven como una señal de reconciliación política, otros lo consideran un golpe a la credibilidad de la administración. ¿Redención o provocación?

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, presidente del Senado, arremetió contra Javier Corral por su voto en contra de la reforma para extinguir los órganos autónomos, le recordó que fue “salvado” de ser encarcelado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Entonces, ¿todo vale en política para salir ileso en el juego de traiciones?

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA denuncia una red de corrupción en la alcaldía Cuauhtémoc de 350 millones de pesos, que fueron desviados, hubo beneficiarios ficticios y medicamentos nunca entregados, desde la gestión de Ricardo Monreal hasta la de la mismísima Sandra Cuevas. Rojo de la Vega está decidida de llevar una cruzada en su demarcación pero antes viajará a Monterrey donde hablará con Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de NL, sobre violencia política.

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ se destapa (otra vez) y va con todo por Morena en Durango. En una conferencia de prensa que más parecía mitin encubierto, el doctor Enríquez hizo oficial lo que ya era un secreto a voces: quiere ser el candidato de Morena para la presidencia municipal de Durango. Con una sonrisa que decía “ya gané”, el doctor aseguró que las encuestas lo ponen como el favorito para quedarse con la candidatura. “Estoy confiado porque voy a la cabeza en las preferencias”, declaró con tono triunfalista, dejando claro que no teme enfrentarse a quien sea en el proceso interno. Según él, su trayectoria y años de “trabajo arduo” lo respaldan, aunque ya sabemos que en política, todo puede pasar.

Eso sí, no perdió la oportunidad de mandar un guiño al liderazgo nacional de Morena, mencionando nombres clave como María Luisa Alcalde y Andrés López. Enríquez aseguró que el partido está en buenas manos y, por ende, el proceso será “transparente”. ¿Mensaje para los rivales internos? Quizá.

Con la confianza por las nubes, el doctor sentenció: “Sé que seré el candidato y estoy listo para lo que venga”. ¿Optimismo o exceso de seguridad? Cada quien saque sus conclusiones. Además, aprovechó para lanzar su eslogan improvisado: “Un Durango feliz”. Aunque a estas alturas, ya sabemos que promesas sobran en las campañas.

JORGE ÁLVAREZ BRINGAS, excandidato de Morena en Huixquilucan, tuvo un mal fin de semana entre el drama sentimental y los golpes políticos, el delfín de Higinio Martínez no ve la suya. Si el fin de semana tuvo que tragarse los titulares de sociales con la boda de su ex, Sofía Castro, ahora enfrenta un escándalo de proporciones políticas. Y es que, según su versión, el senador panista Enrique Vargas, esposo de la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, no solo lo agredió físicamente, sino que hasta lo amenazó de muerte durante un evento en Bosque Real. ¡Tal cual lo leen! Álvarez Bringas no se quedó callado y, en redes sociales, señaló directamente a Vargas como el responsable de cualquier cosa que le pase a él o a su familia.

Pero eso no fue todo, el morenista ya interpuso una denuncia formal, dejando claro que no piensa dejar pasar la situación. “Hago responsable al señor Vargas de cualquier daño hacia mi persona o mi familia”, declaró con firmeza.

¿Un nuevo capítulo en la eterna pelea entre Morena y el PAN en el Edomex? Puede ser. Lo que está claro es que Bringas anda en boca de todos, y no precisamente por buenos motivos. ¿Habrá respuesta del lado panista o esto solo es el comienzo de una nueva batalla política? Por lo pronto, el chisme está que arde.