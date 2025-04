Las crónicas del diablo: Operación pulque por Ricardo Tinajero

Si les digo que en nuestro país mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial hubo propaganda nazi ¿lo creerían? que el gobierno en ese entonces apoyo bajita la mano al movimiento de la suástica. Bueno, hasta Hitler mando hacer un documental titulado Operación Pulque. Ya imagino sus caras, y lo que piensan, “¿ahora este que se metió para decir tanta cosa?”.

No es choro, es en serio. Yo me quedé con la boca abierta, pero todo está sustentado. Yo lo descubrí en la obra de teatro Las crónicas del diablo, que se presenta todos miércoles a las 20:30 en el Teatro Xola. La trama nos cuenta la historia de “El Diablo”, reportero intrépido que va más allá de lo que la noticia le da, él está hambriento de más.

Y cuando va tras ella, la misma lo pone donde puede desenmarañar la madeja de esa historia para que llegue a un punto muy crucial. Siempre vistiendo una gabardina, sombrero Tardan y su anforita que lo acompaña a todos lados.

Cuando lo mandan a cubrir un partido de beisbol, se encuentra a José Vasconcelos quien fuera el Secretario de Educación Pública de ese entonces y quien estaba a favor de la ideología alemana.

Imagínense mi asombro cuando escucho que el “führer” mando hacer una película sobre el Pulque, ya que su obsesión de por conocer la fuente de la eterna juventud y energizantes naturales, escucho que este elixir milenario era una excelente fuente de energía y que los antiguos guerreros aztecas lo tomaban antes de las batallas.

Entonces mando a un equipo para realizarlo; así también fuimos el mayor socio comercial de Alemania, durante la guerra. Cada cosa que descubrí en esta puesta de escena que no daba crédito.

La dramaturgia y la dirección es de Hugo Serrano, en esta participan Elías Toscano, Pamela Cervantes, Diego Llamazares, Jhovardy Vences, Rafael Blasquez, Carlos Abraham Gongo. Ensamble: Ian Galicia, Natalia Cárdenas, Sofi Kin, Yareli Govea, Julio Velázquez, Diane Vázquez, Karla Monroy.

La verdad aparte de lo que me aporto, está bien montada, producción, ambientación, luces, video, todo, esta redondita. En serio no se la pierdan, y lo mejor es que esta es la primera entrega. Ya que el diablo nos contará muchas historias más.