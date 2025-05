PolíticaConfidencial Primer día de Adrián Rubalcava y críticas quieren descarrilarlo

Adrián Rubalcava, recién nombrado director del Metro de la CDMX, anda en boca de todos… pero no por sus credenciales en movilidad. Las críticas por su falta de experiencia técnica no tardaron en llegar, y ante el ruido, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a ponerle el pecho a las balas. “A todos quienes critican, les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro Gracias del presidente”, dijo.

“A las personas se les evalúa en distintos momentos”, aseguró. O sea, básicamente: no lo juzguen por lo que fue, denle chance de mostrar lo que puede ser. Pero el nombramiento ya desató polémica.

Rubalcava llega al STC Metro tras un historial político más que técnico, y para muchos, el puesto huele más a cuota que a perfil especializado. ¿Tendrá rieles suficientes para aguantar los trenazos?

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, no se quedó callada y salió a defender con todo a Arturo Zaldívar tras el escándalo de los TelevisaLeaks. Según ella, todo es parte de un ataque armado con reloj en mano por Carmen Aristegui, justo cuando el tema del golpe judicial empieza a sonar con fuerza. ¿Coincidencia? Layda dice que no. “Ese timing no es casual”, soltó con mirada de ya los vi venir.

Pero mientras el ruido se concentra en Zaldívar y los audios filtrados… poco se habla de que su exconsejero jurídico, Juan Pedro Alcudia, ya anda en campaña discreta para entrar al Tribunal de Disciplina Judicial. Sí, ese que va a vigilar a jueces, magistrados y hasta ministros. ¿Casualidad doble o jugada maestra silenciosa?