Los Tigres del Norte rugen en Brooklyn, una calle ya lleva su nombre

A penas van cinco meses de este año y Los Tigres del Norte no han parado de anunciar logros, de ser noticia por sus nuevos éxitos, de impresionar por su gira de este 2025 y ahora nos salen con que una calle de Brooklyn en Nueva York lleva su nombre a partir del 20 de mayo.

Los Tigres del Norte Way está localizada en la calle 47 y la que antes era la Avenida 5 de aquella localidad, no se confunda con la famosa Fifth Avenue de Manhattan, eso es para ricachones no para la gente que ha llegado a esas tierras estadounidenses a trabajar por una mejor vida y añoran sus raíces y su música, la que dejaron atrás para enfrentarse a otro mundo, ‘Los Jefes de Jefes’ son parte de la cultura no solo mexicana, latina en general así que este logro, es de un continente.

El acontecimiento se da de cara a la primera presentación del grupo norteño en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York el 24 de mayo, otra palomita para el ya enorme curriculum de quienes han logrado el número 1 este año, en la lista Regional Mexicana de Billboard con ‘La Lotería’ una de esas canciones de protesta con tono sarcástico hacia los políticos, de esas que solo ellos saben interpretar y que llega si o si al buzón de quejas de los señalados.

Por tradición, Los Tigres del Norte han sido portavoces de ese tipo de temas y de los corridos, la diferencia con los muchachitos que pusieron de moda los tumbados, es muy simple y ojalá ya se termine de entender: sus majestades cuentan la historia de personajes sin enaltecerlos como se hacía desde tiempos de la revolución, en cambio, la generación nueva llevó un mensaje de poder en primera persona logrado a través de delinquir y obtener riquezas de manera ilícita, eso no es ni serán los auténticos corridos ni el mensaje que se quiere dar a la juventud.

Ya lo advertían Jorge Hernández y sus hermanos en su hit del 2024 “Aquí Mando Yo”, una clara indirecta a quienes no han respetado las jerarquías ni las formas y recientemente en una declaración pública sobre el término corrido, “si hay que cambiarlo por historias pues lo hacemos”, dijo El Tigre Mayor.

Con respecto a la recomendación del gobierno mexicano sobre las letras de las canciones y el mensaje, Los Tigres del Norte son muy claros al estar a favor de estar con las leyes y si son por el bien de la comunidad con más razón.

El próximo 21 de junio regresan a Colombia y de ahí a España para una una serie de presentaciones a partir del 29 de ese mismo mes, posteriormente, en agosto reanudan su gira por Estados Unidos en Portland con diecinueve fechas más hasta terminar el 30 de noviembre en Grand Rapids, Michigan así será otro año de triunfos y logros de estos gigantes del regional mexicano.