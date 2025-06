PolíticaConfidencial Lorena de la Garza desaira a Alejandro Moreno

Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León y priista de corazón y convicción, se desmarca de Alito y sí fue a votar: “La democracia decidió”. Aunque el PRI a nivel nacional se bajó de la elección judicial con todo y pataleta, en Nuevo León hubo una priista que nadó contra corriente: Lorena de la Garza, presidenta del Congreso local, sí acudió a votar y hasta invitó a la ciudadanía a hacer lo mismo.

Con su credencial en mano, Lorena dejó claro que, aunque no le encanta el modelo de elección, entiende que “esta es la democracia que tenemos”. Y lo dijo sin rodeos: “Yo estuve en contra de este modelo, pero la democracia decidió que hoy esta es la nueva realidad. Y como ciudadana responsable, participo y defiendo el voto libre”.

El mensaje fue distinto al del PRI nacional que llamó al boicot. Lorena, en cambio, se desmarcó con elegancia, convicción… y voto en urna. Y como van las cosas, hasta en Morena podrían tomar nota y ponerla de ejemplo. ¿Será?

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, se resigna mientras Claudia saca la matraca. En Veracruz las cosas no pintaron tan guinda como esperaban, y eso se notó en el ánimo de Rocío Nahle, quien reconoció el retroceso de Morena en varios municipios tras la elección del domingo.

En tono casi de resignación, la nueva gobernadora soltó que “respeta la decisión del pueblo” y que trabajará con todos los alcaldes, “sin importar su partido”.

Diplomática, sí… pero con ese sabor a que no era lo que esperaba. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum mantenía el tono triunfalista. Aunque los números en Veracruz no fueron los mejores para su partido, Claudia declaró que no fue tan mal quitando dramatismo.