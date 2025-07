Primer contacto con Spark EUV

Esta vez quiero empezar el revés, es decir, por el precio: $449,900 pesos costará el nuevo Spark EUV que sometimos a estrés en una compacta ruta, pero contundente prueba de manejo por arterias capitalinas y mexiquenses. De manejo agresivo y con una aceleración de respuesta inmediata, así califico este primer contacto con este regreso esperado al mercado mexicano.

Tiene todo lo necesario. No espere encontrar un abultado cluster pues este eléctrico con alma china, emerge como una opción práctica a la hora de recargar su batería, pues al adquirir este producto, Chevrolet otorga a los consumidores un cargador con adaptador para toma rápida y normal. En la recarga rápida, tarda una hora en completarse la carga, mientras que en la normal (se recomienda en una recarga nocturna o cuando se está en la oficina), hasta cinco horas.

Durante la presentación, previo a la prueba, se nos informó que los consumidores del Spark EUV 2026 tendrán acceso a más de 44 puntos de recarga en la red de distribuidores EV de GM de México, además de que tener acceso también a más de 1,000 puntos de recarga a nivel nacional con los proveedores Vemo y EverGo.

Quienes adquieran este vehículo podrán acceder a los servicios de atención en emergencias de OnStar a través de la aplicación móvil Guardián, con 6 meses de cortesía, cuya cuenta puede compartirse hasta con 7 miembros de su familia. Por último y no menos importante, saber que la versión ACTIV que manejamos llegó a nuestro país en 6 colores exteriores con opción de techo bitono y una tasa especial de financiamiento del 11.99% a través de GM Financial.

Así que hoy en día el que no quiera adquirir un vehículo eléctrico para olvidarse por un buen tiempo de las gasolineras, es por que en verdad no lo quiere comprar. En resumen, esta prueba de manejo me dejó una buena impresión, pero veremos qué tal se comportarán las primeras unidades que se coloquen en el mercado mexicano para poder augurar que estamos frente a otro exitoso compacto eléctrico.

Nuevo embajador de GAC

Le cuento que esta semana la marca china de autos GAC, anunció con bombo y platillo lo que calificó como una dupla poderosa: el lanzamiento de su nueva campaña “The Perfect Match” y la incorporación del reconocido actor Mauricio Ochmann como su nuevo embajador de marca. Pero “The Perfect Match” no es solo será una campaña institucional, ya que se convertirá en una declaración de principios: en un mundo de cambios constantes, donde GAC buscará convertirse en el aliado perfecto para los consumidores mexicanos. Tome nota.

Viene otro Chirey

Aquí le adelanto que será hasta el próximo 12 de agosto cuando conozcamos el nuevo integrante de la gama de Chirey en México. Luego de un ajuste en la agenda de esta marca china, se definió que sea en dicha fecha cuando se realice el lanzamiento exclusivo de la totalmente nueva TIGGO 7 PHEV CSH 2026, la primera SUV súper híbrida familiar de Chirey, producto que de acuerdo con esta marca que pertenece al conglomerado Chery, supone representar el futuro de la movilidad.

PUBLICIDAD

Estrena rostro Volkswagen Nivus

Le cuento que la marca alemana Volkswagen presentó para México el totalmente nuevo Nivus 2026 con vistosas novedades exteriores e interiores. Esta actualización resalta su apariencia, y equipamiento que por cierto ahora hay una notada mejora en materia de seguridad. Pero sigue siendo un modelo fiel a su estilo que combina elementos de SUV y líneas deportivas, es decir que, el nuevo Nivus mantiene su diseño innovador y disruptivo. Por lo pronto le puedo confirmar que ya está disponible en toda la red de distribuidores de la República Mexicana con seis opciones de colores en una única versión HIghline con un precio de $480,490 pesos.

Primer KIA eléctrico hecho en India

Y ya para terminar le platico que esta semana también se presentó a nivel mundial el primer vehículo eléctrico de KIA fabricado en la India, me refiero al Carens Clavis EV. Este vehículo está disponible con batería de 42 kWh o 51.4 kWh, con autonomía de hasta 490 km. Su carga rápida de corriente directa de 100 kW permite recargar del 10% al 80% en sólo 39 minutos. Posee una cabina amplia y tecnológica, con pantalla panorámica dual, función V2L (Vehicle-to-Load) y funciones avanzadas de conectividad. Es un vehículo con freno regenerativo con i-Pedal 2.0 y sistema de asistencia a la conducción, así como ADAS nivel 2.

¡Adiós!