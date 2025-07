La obscenidad de la carne, ¿realidad o fantasía?

Les quiero preguntar y quiero que sean sinceros: ¿Han Jugado alguna vez juego subidos de tono entre parejas o cuándo eran solteros? No me refiero a los juegos de la secundaria o prepa. Los de a ‘deveras, los de adultos’. Si su respuesta fue no. Les recomiendo a que vayan a ver “La obscenidad de la carne”.

En ella se cuenta la historia de una pareja “normal”, los dos trabajan, los dos son proveedores, pero la monotonía, el estrés y cotidianidad, han mermado lo que tenían.

Esas ilusiones de los recién casados; aparte como dicen ‘sabes con quien te casas, pero no de quien te divorcias’. Y esto lo digo, porque la pareja tiene que vivir lo inesperado para darse cuenta de que “su amor” no era tan sólido, y eso por la culpa del machismo.

Carlos y Ana son esta pareja interpretados por Sugey Ábrego y Horacio Pancheri, que nunca imaginaron lo que una salida a un bar swinger, para romper esa monotonía y una invitación de una pareja que conocieron en ese lugar, que les pareció tan inocente, fuera la noche más macabra de sus vidas.

Y esa otra pareja que parecían tan normales son la de Amadeus y Carmín, interpretados por Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, un millonario, inútil, pero millonario; ella, una hermosa mujer que podíamos decir que lo tenía todo, pero en realidad eran infelices y tóxicos, los más.

Ese infértil matrimonio, sólo era capaz de producir odio, lujuria, lastimar, todo lo anterior les producía placer, pero cuando se lo hacían a otras parejas.

Era como un tipo de secuestro, primero utilizaban la psicología, para destapar la cloaca en donde escondían los secretos más personales para usarlos en su contra y así comenzaba la tortura.

Me gustó el trabajo de todos, pero no puedo dejar de lado el gran esfuerzo actoral que hace mi querida Sugey Abrego. No es fácil llegar a ese extremo en que te olvidas de todo para estar en una escena de violación, pero al mismo tiempo entender que está siendo liberada de las ataduras y obstáculos que sin darse cuenta ella que se encontraba hasta el fondo.

El manejo actoral de Jorge es muy bueno, desde que lo conozco siempre ha ido ‘in crescendo’ poniéndose nuevos retos en su carrera. El trabajo de Elizabeth y Horacio es muy bueno. Creo que Esteban Román, autor y director, lleva a este cuarteto a darlo todo y hacerlo tan creíble, que hasta dudemos de la realidad.

Felicidades, Omar Suárez, reuniste a un gran equipo y que el teatro siga llego como en el estreno. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.