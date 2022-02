Buscan desarrollar talento de jóvenes mexicanos con programa educativo

A través de esta iniciativa dirigida a estudiantes, los participantes reciben capacitación sobre las tecnologías más innovadoras y conocen el ecosistema tecnológico en China, asimismo, aprenden de los expertos de la compañía cuestiones sobre Inteligencia Artificial, 5G, Cloud Computing y realizan recorridos virtuales por los laboratorios de la compañía en Shenzhen.

Shau Wa Yu Tan, gerente de relaciones Públicas de Huawei México, platicó con Publimetro para dar más detalles de este programa, así como dos alumnos beneficiados con este programa: Paulina e Israel.

Huawei Shau Wa Yu Tan, gerente de relaciones Públicas de Huawei México. (Cortesía)

¿En qué consiste el programa Seeds for the future?

—Es el programa insignia de responsabilidad social de Huawei y se realiza cada año y en este 2022 ya va en la séptima edición.

Busca desarrollar o cultivar el talento local de México, dando una serie de capacitaciones, la cual consiste en un acercamiento a la cultura china, otra de desarrollo de soft skills como liderazgo y otra parte ya más técnica como 5G, inteligencia artificial o cloud computing y se complementa con sesiones en vivo porque es en línea.

Buscamos que tengan habilidades, la mentalidad necesaria y que sean más competitivos en el mundo laboral.

¿A quiénes está dirigido?

—A estudiantes mexicanos que estén en el último año de su carrera o que no tengan más de un año de haber egresado.

Está enfocado principalmente a las carreras STEM (acrónimo de Science, Technology, Engineering, and Math: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), aunque hemos tenido casos de chicos que no son de alguna ingeniería, pero tienen interés o han trabajado en proyectos utilizando tecnologías, por lo tanto, no está limitado a estudiantes STEM.

¿Cuál es su objetivo?

—Desarrollar talentos locales, darle herramientas a los estudiantes y jóvenes para que puedan utilizar las nuevas tecnologías de la información para resolver problemas de su localidad y para desarrollarse profesionalmente.

¿Cuáles son los resultados más destacados después de siete años de llevarlo a cabo?

—Cada año realizamos este proyecto, aunque anteriormente abríamos la convocatoria a nivel nacional y seleccionábamos solamente a 10 estudiantes para que viajaran a China durante tres semanas.

La primera era para acercamiento cultural y se les daba clases del idioma chino, de caligrafía y otras asignaturas más; visitaban la Muralla China y la Ciudad Prohibida.

En la segunda semana, en la ciudad de Shenzhen, donde está nuestra sede central en China, visitaban nuestros laboratorios y tenían sesiones con nuestros expertos.

Debido a la pandemia, son dos años en que el formato ha cambiado y se ha hecho en línea; esto nos permitió hacer la convocatoria y ampliar el número de lugares a 40 estudiantes.

También hemos logrado la paridad porque tenemos a 20 hombres y 20 mujeres y así cumplimos otro de los objetivos que tenemos que es el reducir la brecha digital de género.

Paulina ¿Cómo es que te animaste a inscribirte?

—Estoy estudiando mecatrónica en el CETYs Universidad de Mexicali y me enteré del programa gracias a un compañero que tengo de una generación adelante que yo y que ya había participado, me lo recomendó y yo investigué de qué trataba, vi los requisitos, apliqué y así fue que quedé.

Israel ¿Qué fue lo que aprendiste al tomar este curso?

—El aprendizaje principal fue tener un panorama más amplio de las tecnologías del presente en el ámbito de las telecomunicaciones. Quedé muy impresionado de todo lo que Huawei está haciendo y hacia dónde se dirige el desarrollo. Como ingeniero es importante tener claridad de los fundamentos de la tecnología a futuro.

Paulina, dinos ¿qué destacas de este aprendizaje?

—Al haber tenido los cursos de estas nuevas tecnologías como Cloud Computing, 5 G e Inteligencia Artificial me abrió las puertas a todas las posibilidades de cómo incluir estas tecnologías en todo tipo de proyectos y ver que estas tecnologías tienen la capacidad de avanzar en diferentes aspectos y considero que es algo que me va a servir de mucho cuando me gradúe. También me impresionó que nos enseñaran nuevos modelos y tecnología que están desarrollando en Huawei. Mi carrera está enfocada más a la maquila y siento que ahora tengo más conocimientos tecnológicos.

Shau Wa ¿Algún mensaje final que quieras compartir?

—Queremos invitar a todos los estudiantes mexicanos que estén interesados en las nuevas tecnologías a que se inscriban, siempre hacemos todo lo posible para que sea un programa completo que les pueda aportar nuevas herramientas para su desarrollo profesional y que estén al pendiente de la convocatoria que se lanzará en el segundo semestre de este 2022.