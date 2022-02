Disfruta de unas deliciosas alitas para este Super Bowl

Salsa Hunts Para disfrutar más del Super Bowl ordena unas deliciosas alitas y no te compliques la vida guisando. (Dreamstime)

Falta cada vez menos para el Super Bowl LVI y la emoción por el partido más importante de la NFL se comienza a sentir, es por ello que Hunt’s en alianza con el icónico restaurante de hamburguesas, Butcher & Sons, quiere compartir contigo su receta de alitas preparadas.

Butcher & Sons se dio a conocer ya hace más de 7 años en Polanco, y rápidamente se estableció como un imprescindible de lo que es un buen burger joint. Con el paso del tiempo, se comenzaron a sumar más sucursales.

Ahora, imagínate mezclar salsas Hunt’s + Butcher & Sons igual a ¡alitas! Una propuesta gastronómica que tu paladar agradecerá.

Disfruta del auténtico sabor

Con Hunt’s BBQ Original puedes darle un toque agridulce y ahumado a tus platillos y con Hunt’s Wings un sabor picosito ¡Pídelas a tu gusto y antojo!

No importa si eres o no un gran fan del deporte o si prefieres convivir comiendo delicioso, este platillo no puede faltar en tu mesa.

Recuerda que sólo podrás degustar de esta delicia por tiempo limitado, así que aprovéchalas, estarán disponibles hasta el 13 de febrero sólo a través de Uber Eats.

Salsa Hunts Dales el toque picosito a tus alitas con las salsas Hunts. (Cortesía)

El chef del restaurante creador de este platillo, destacó que esta colaboración busca fusionar lo mejor de ambas marcas, líderes en su categoría.

Al usar ingredientes de excelente calidad, con el toque característico de Butcher & Sons complementado con el sabor de Hunt’s el resultado es espectacular, “pudimos usar sabores que en lo individual son buenos pero mezclados hacen de un platillo clásico una experiencia única”.

Para aprender más recetas deliciosas visita https://hunts.com.mx/recetas/