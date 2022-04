¡Hola Houston! Campaña invita a mexicanos a visitar el destino

Durante la presentación de la campaña Hola Houston en la Ciudad de México, Jorge Franz, senior vice president of tourism, platicó con Publimetro sobre la importancia de acercarse a nuestro país para presentar las novedades que ofrece y así recuperar el número de visitantes que tenían antes de la pandemia.

[ Un destino a tu alcance para disfrutar de las compras ¿Quieres saber cuál es? ]

Platícanos de esta campaña llamada Hola Houston ¿en qué consiste?

—Vamos a empezar a hacer esto cada año en conjunto con el alcalde la Ciudad y la Cámara de Comercio de Houston, pero lo más importante es que queremos que los mexicanos vuelvan a visitar la ciudad. Debido a la pandemia bajó la afluencia de visitantes y México es nuestro mercado número uno. Un dato interesante es que 40% de la población de Houston es originaria de México y realmente, necesitamos unirnos a nuestros vecinos mexicanos.

Campaña Hola Houston Jorge Franz, senior vice president of tourism de Houston, Texas (Cortesía)

¿Cuáles son las razones para visitar esta ciudad texana?

—Tenemos un nuevo producto que se llama Hola Houston Market y ahí se venden experiencias directas al consumidor y también con agentes de viajes en México, experiencias al Centro Espacial de Houston, que ahora tienen un programa nuevo para ir al Planeta Marte. Con el Museo de Bellas Artes, que ahora exhibe una muestra de arte latinoamericano, el Museo de Ciencias Naturales, con el Zoológico, que ha tenido una renovación de 400 millones de dólares, también hay cosas nuevas. Estamos trabajando con nuestros amigos en los restaurantes, porque la ciudad se ha convertido en una ciudad de gastronomía. En Houston siempre hay mucho por hacer, así que les recomiendo que visiten nuestra página web para obtener más información de nuestra oferta turística.

¿Qué nos puedes decir de la vida nocturna?

—Ahora puedes ir al centro, a la zona de la Galleria, puedes ir al Midtown o a Washington street. Está Montrose para ir a unos clubes y bares realmente buenísimos y mixólogos increíbles. En restaurantes, la escena gastronómica de Houston nunca había estado mejor, de verdad, tenemos más de diez mil restaurantes en la ciudad.

La mejor combinación en H-Town: conciertos al aire libre en primavera. 🌸 Te esperamos en @DiscoveryGreen para disfrutar una agradable tarde con música en vivo. 🎤https://t.co/O0mU5ctGqE — HolaHouston (@hola_houston) April 7, 2022

Los mexicanos amamos ir de compras ¿cómo están en ese aspecto?

—The Galleria es el centro comercial que le gusta ir a los mexicanos y ahora tiene 65 tiendas nuevas, como las de Rihanna, de Reese Witherspoon y más arriba, otras 63 nuevas tiendas, así que hay mucho que ver en The Galleria, pero también en el River Oaks Shopping District, pero los que buscan algo, digamos de no tan alto precio, deben ir al Houston Premium Outlet y también los outlets cerca de la NASA, todos tienen muy buenos descuentos y, les digo la verdad, los precios están mejor que nunca.

La conectividad área es vital para quien esté pensando en visitar el destino...

—Mira, United vuela a 21 ciudades en México, pero también Aeroméxico y VivaAerobus lo hacen, así que el acceso nunca ha estado mejor, ahora es el momento para venir a visitar la ciudad. El estado de Texas está abierto, queremos que nos vengan a visitar, las normas sanitarias se han relajado un poco, no hay que usar cubrebocas y pueden visitar todas las atracciones, además de eventos deportivos como Los Astros, Los Texanos Los Rockets, todos están jugando con normalidad. Vengan a Houston, la ciudad es segura y los contagios por Covid han disminuido drásticamente.

Sobre Houston-México

* México es el mayor mercado de Houston en cuanto al número de visitantes internacionales. Según un reporte de 2020 de Travel Marketing Insights Inc., Houston recibió un estimado de 3.4 millones de visitantes internacionales, con México representando el 70% de estos visitantes. El reporte también indica que los visitantes mexicanos contribuyeron con un total de 913 millones de dólares en gastos directos durante sus visitas a Houston.

(fuente: Travel Markets Insights Inc. July 2020)

* La robusta relación ya existente con México de los Aeropuertos de Houston se hizo aun más fuerte durante la pandemia, según el Director de Houston Airport System, Mario Diaz. En la actualidad, hay más vuelos a México que en 2019, y el Aeropuerto Intercontinental George Bush continúa ofreciendo más vuelos a México que cualquier otro aeropuerto en los EU.

* Una investigación de Expedia Global Research muestra que Houston se posicionó en el lugar #1 entre las ciudades estadounidenses reservadas durante el primer trimestre de 2021. El incremento en la competencia, sin embargo, ha afectado las búsquedas para 2022, y creando el reconocimiento de marca para Houston en México será clave para que el interés vuelva a incrementar y llegar a niveles pre-Covid.