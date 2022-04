Cinco destinos para visitar en familia en Estados Unidos

Si hay algo para lo que son perfectas las vacaciones, es para crear recuerdos que durarán para siempre, aún más cuando viajas con toda la familia.

Aquí, algunas de las experiencias imperdibles que puedes disfrutar con nuestras recomendaciones.

San Diego, California

Con 112 kilómetros de playas y un clima increíble, la segunda ciudad más grande de California es la combinación perfecta entre atracciones bajo techo y actividades al aire libre. Desde La Jolla Cove hasta las cálidas arenas de Coronado Beach, las olas y la gente en Mission Beach, encontrarás kilómetros de hermosas playas del Océano Pacífico en unas vacaciones familiares en California.

Vacaciones familiares en Estados Unidos En San Diego encontrarás diversas atracciones para toda la familia. (Cortesía)

Para actividades en tierra firme y en el agua, Mission Bay Aquatic Park ofrece de todo, desde alquileres de botes hasta senderos para ciclismo. Cerca, visiten una de las atracciones principales de la región: SeaWorld San Diego. También está el Balboa Park, el parque cultural urbano más grande de Estados Unidos, y sus 17 museos, jardines, teatros y el famoso San Diego Zoo. Tómense una selfie en la icónica California Tower, un ejemplo histórico de la arquitectura neocolonial española.

Otras experiencias imperdibles en San Diego incluyen Legoland California en Carlsbad, el Birch Aquarium at Scripps y el Comic-Con Museum. Para ir de compras y encontrar diversas opciones gastronómicas, el histórico Gaslamp Quarter o Coronado Island (a poca distancia en auto del centro), son algunas de las zonas imperdibles.

Para los niños que aman los paseos panorámicos y todo lo relacionado con los trenes les encantará Old Town Model Train Depot, mientras que The New Children ‘s Museum en el centro ofrece diversión para chicos de todas las edades.

Parque Nacional Gran Cañón, Arizona

El Parque Nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona no es solo uno de los mejores lugares de vacaciones familiares en los Estados Unidos., es una de las atracciones turísticas más populares de todo el mundo, y por una buena razón.

Aunque está repleto de actividades para la familia, como caminatas y paseos en mula, la verdadera grandeza de esta maravilla natural solo se puede apreciar en persona. Si hablamos de crear recuerdos: tus hijos nunca olvidarán el momento en que miraron por primera vez por el borde hacia el impresionante cañón que se encuentra debajo.

Vacaciones familiares en Estados Unidos El Cañón del Colorado tiene una vista impresionante. (Cortesía)

La mayoría de las familias se dirigen al borde sur del Gran Cañón para disfrutar de las vistas más claras y espectaculares hasta el río Colorado. Pero puede tener unas vacaciones familiares igualmente agradables en el borde norte del Gran Cañón, más aislado y menos visitado (el borde norte del Gran Cañón generalmente está abierto desde mediados de mayo hasta octubre, si el clima lo permite).

Otra cosa divertida para hacer en el Gran Cañón es hacer rafting en aguas bravas en el río Colorado. Todo, desde viajes de un día hasta excursiones de una semana, está disponible, y muchos viajes de rafting en el Gran Cañón están diseñados para familias con niños.

O para una experiencia de lujo, un tour en helicóptero para apreciar el Gran Cañón desde el cielo. Y hablando del cielo, puede caminar sobre el borde de un puente con piso de vidrio llamado Grand Canyon Skywalk a lo largo del West Rim del cañón.

Orlando, Florida

Si el viaje familiar de ensueño es divertirse bajo el sol y una gran dosis de adrenalina, Orlando es uno de los mejores lugares de vacaciones familiares. Hay bastantes buenas razones por las que esta ciudad de Florida es conocida como la capital mundial de los parques temáticos.

Comencemos con el más grande: Walt Disney World Resort. Este enorme complejo de parque temático incluye cuatro parques individuales (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom), además de dos parques acuáticos, docenas de restaurantes y alojamientos temáticos únicos. Por supuesto, no podemos pasar por alto las otras famosas atracciones de la zona, como Legoland, SeaWorld Orlando y Universal Orlando Resort, lugar en donde se encuentra Wizarding World of Harry Potter.

Vacaciones familiares en Estados Unidos En Orlando podrán disfrutar de diversos parques temáticos. (Cortesía)

Cuando hayan tenido suficiente dosis de parques temáticos, podrán realizar un recorrido en hidrodeslizador por los Everglades de Florida o hacer compras en Universal CityWalk.

Orlando también es conocido por sus restaurantes familiares, desde cenar con dinosaurios en el T-Rex Cafe hasta satisfacer los antojos dulces en el Toothsome Chocolate Emporium, de inspiración steampunk.

Y, por supuesto, los parques acuáticos de Orlando son algunos de los mejores de todo el país si están pensando en escapadas húmedas y salvajes de primavera o vacaciones de verano.

Washington, D.C.

El inolvidable horizonte de Washington, D.C., está enmarcado por alguno de los monumentos más importantes del mundo. Los amantes de la historia por supuesto querrán ver la Casa Blanca, el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y el Capitolio de los Estados Unidos.

Otras atracciones esenciales incluyen el Museo Smithsonian de Historia Natural, repleto de exhibiciones que dan vida al mundo natural; y el Museo Internacional del Espionaje, dedicado a la historia y oficio del espionaje.

Vacaciones familiares en Estados Unidos En Washington aprenderás mucho en los diversos museos con los que cuenta. (Cortesía)

Nuestra recomendación para visitar por primera vez es ir en primavera (abril es un momento especialmente agradable para visitar) para ver los icónicos árboles de cerezo florecidos. También es el momento perfecto para dar un paseo por Tidal Basin y ver los monumentos al Dr. Martin Luther King, Jr., Franklin Delano Roosevelt y Thomas Jefferson en el camino. Consideren alquilar un bote de remos para explorar el estanque en el corazón de esta hermosa área.

Pasen tiempo absorbiendo un poco de la cultura local, con entradas a un espectáculo en el Centro John F. Kennedy para las artes escénicas, exploren la Galería Nacional de Arte y no se pierdan el Museo Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana.

Cataratas del Niágara, Nueva York

Una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo es también un destino sorprendentemente accesible en la lista de deseos. Las mundialmente famosas Cataratas del Niágara son en realidad tres cascadas: Horseshoe Falls, American Falls y Bridal Veil Falls, y es increíble verlas en persona.

Comiencen en el Parque Estatal de las Cataratas del Niágara, establecido en 1885, antes de acercarse a las aguas torrenciales de las Cataratas Velo de Novia a través de un área de observación durante todo el año llamada Cueva de los Vientos. Sigan el sendero de pasarelas de madera resbaladizas hasta Hurricane Deck, donde podrán empaparse intencionalmente en la niebla atronadora.

Vacaciones familiares en Estados Unidos Más allá de las Cataratas del Niágara, hay muchas cosas que hacer en Buffalo a sólo 30 km de las cataratas. (Cortesía)

Y para una verdadera aventura familiar, aborden una excursión en barco Maid of the Mist un recorrido que bordea la base de las American Falls y luego se dirige a la cuenca de las Horseshoe Falls.

Más allá de las Cataratas del Niágara, hay muchas cosas que hacer en Buffalo a solo 30 km de las cataratas. El área del centro de la ciudad, Canalside, es el lugar ideal para que las familias se reúnan con los niños. El zoológico de Buffalo, el parque Delaware y Buffalo RiverWorks (un enorme complejo de restaurantes y entretenimiento) son atracciones familiares populares para disfrutar.