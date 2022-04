¿Qué tanto sabes del chocolate rosa? pruébalo y aprende a maridarlo

Hay un chocolate rosa que está revolucionando la repostería, se trata de Ruby, el cual se elabora sin colorantes ni aditivos, pero de ¿dónde viene?

Se obtiene del haba de cacao Ruby que crece en países cacaoteros como Brasil, Ecuador y Costa de Marfil.

Tiene un color rosa único, así como un aroma frutal y un intenso sabor a frutos rojos con frescas notas ácidas que se logran gracias a componentes especiales que se dan de forma natural en el grano del cacao.

Para lograr dichas propiedades se gestiona cuidadosamente la fermentación y el procesamiento, al igual que la temperatura, el tiempo y el nivel de acidez son clave durante el procesamiento. Cuanto más bajo es el nivel de acidez, más probable es que un chocolate sepa a chocolate negro o con leche.

¿Dónde y cómo se descubrió al cacao Ruby?

De acuerdo al fabricante de chocolate, Barry Callebaut, el cacao Ruby es un haba de alta calidad muy exclusivo, pero no es un genotipo nuevo, ni es un Organismo Genéticamente Modificado (OGM). Ni el género ni el origen determinan la calificación como cacao Ruby. Es un hecho natural: algunos cacaos tienen las cualidades de Ruby, otros no. El secreto del chocolate Ruby radica en seleccionar los cacaos adecuados y procesarlos frescos para que se despierte el sabor y el color.

Especialistas en cacao descubrieron que unos componentes especiales que se dan de forma natural en el grano del cacao producen un chocolate excepcional de color rosado y sabor afrutado.

¿Cuál es la diferencia del chocolate Ruby de los otros chocolates?

Ruby es el cuarto tipo de chocolate después del oscuro, con leche y blanco. Es una experiencia de sabor completamente nueva; un regalo de la madre naturaleza. Su color (rosa) y sabor único (afrutado), satisface una necesidad del consumidor que ningún otro chocolate ha podido satisfacer, todo sin agregar colorantes ni saborizantes artificiales.

¿Cómo maridarlo?

Vinos: champagne, rosado, Syrah, Rioja.

Café y té: té verde, negro y café arábigo,

Nueces y semillas: almendra cacahuate, avellana, macadamia o palomitas de maíz.

Jarabes: caramelo, miel y maple.

Bebidas espirituosas: sake, ginebra, cognac, whiskey y ron.

Quesos: roquefort, mascarpone, gorgonzola y camembert.

Con cervezas artesanales.

Frutas y vegetales: limón, lima, mango, yuzu, zanahoria y jitomate.

Hierbas: menta, azafrán y basílica.

Especias: wasabi, pimienta rosa, jengibre, vainilla, canela y curry.

Prueba el chocolate rosa en paleta

Una de las marcas que ha trabajado con este chocolate rosa es Magnum, que lanzó recientemente una deliciosa paleta de helado que se diferencia a sus antecesoras gracias a esa tonalidad, se trata de la Magnum Ruby, que además te sorprenderá por su cremoso relleno de helado de chocolate blanco con toques de frambuesa y su crujiente cobertura hecha con chocolate elaborado con granos de cacao Ruby, lo que no sólo le da su distintiva tonalidad, sino que la convierte en la primera paleta de helado en México en emplear este exclusivo ingrediente.

Así esta paleta llegó para recordarnos el placer de la primera vez; inspirándonos a mostrarnos como somos, sin temerle a los prejuicios.

La cantante María León es la imagen de la nueva Magnum Ruby.

“Magnum es una marca con la que siempre me he identificado ya que representa muy bien mis valores, por lo que me siento muy orgullosa de formar parte de esta campaña. Ambos buscamos transmitir lo importante que es disfrutar de la vida, sin miedo a ser juzgados, y siempre siendo fiel al placer”, compartió María León, embajadora de Magnum y próxima coach en el programa de televisión La Voz Kids.