Zapatos rotos a precio de oro, Balenciaga lanza exclusivo modelo por 42 mil pesos

Pareciera que algunas marcas pierden la creatividad, o bien, apuestan a modelos controversiales para llamar la atención y enganchar a la gente ávida de marcar una diferencia del resto de los mortales pagando por ello sumas considerables.

Tal es el caso de la marca Balenciaga, quien sorprendió con su nuevo lanzamiento de tenis con una apariencia de desgaste y suciedad, los “Paris Sneaker”, unos zapatos que van desde los 11 mil 500 hasta los 42 mil pesos.

Y como en gustos se rompen géneros, también hay opciones para los más exigentes, aquellos que quieren modelos aún más exclusivos.

Según el carrito de compras de la marca, el modelo “Paris High Top Sneaker Destroyed” para hombre ya sea en color blanco o negro alcanza un precio de 42 mil pesos mexicanos, se trata de unos tenis de algodón y caucho tipo botín con alto desgaste.

Balenciaga Paris Sneakers El sitio web de la marca inició la preventa de estos modelos. (Cortesía)

La peculiaridad de este calzado es que, en algunos modelos, los presenta rotos y desgastados y en otros, sucios y raídos con un precio que se ve más en marcas de lujo y buen gusto.

Como en la moda no hay nada escrito, el consumidor es quien decidirá si esta apuesta es exitosa o efímera y pasajera como para cumplir aquella famosa frase de Coco Chanel “No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase.”

[ Tendencias Compras, comida y hasta vacunas, Laredo el destino favorito de los viajeros mexicanos ]

Balenciaga “Paris Sneaker”

Demna Gvasalia director creativo de la firma, dio la noticia del lanzamiento a través de sus redes sociales con los modelos Paris High Top Full Destroyed en una edición limitada de 100 pares en blanco y negro con un costo de 14 mil 500 pesos.

La línea comercial ofrece los modelos Paris High Top (14 mil 500 pesos) y las Mule Paris (11 mil 500 pesos) menos acabados, con ligeros detalles de rasgaduras y un efecto desteñido en colores rojo, blanco y negro.

Balenciaga Paris Sneakers Paris High Top Full Destroyed (Cortesía)

En México ya se pueden hacer pedidos anticipados y en el resto del mundo se pueden adquirir desde la web balenciaga.com.

Durante el mes de mayo se van a poder encontrar en tiendas físicas de Estados Unidos, Europa y Japón.

Pero estos tenis no son los más caros del mercado, para muestra los siguientes lanzamientos que han causado revuelo ya sea por su precio o por el estilo que presentan:

Balenciaga X Crocs Madame

Balenciaga Paris Sneakers La marca de lujo también ofrece unos crocs, que para algunos parecería ser excesivo el precio. (Cortesía)

Famosos por ser los zapatos más feos de la temporada primavera 2022, resultaron ser los más cómodos, los Crocs de Balenciaga se pueden encontrar en color verde y ademas convivan la manera de usar tacones sin cansarte, esta prenda tiene un costo alrededor de los 12 mil 700 pesos o 625 dólares.

Balenciaga zapatillas X-Pander

Balenciaga Paris Sneakers Algunas personas piensan que quizás la marca está haciendo algún tipo de experimento social con esta colección. (Cortesía)

La marca apostó por una evolución futurista en la silueta X-Pander, estas cuentan con una unidad de talón suspendida que se comprime con cada paso y son confeccionados con superposiciones de malla y gamuza, estos zapatos los puedes encontrar con un precio que ronda los 20 mil 700 pesos.

Adidas Yeezy Foam RNNR “Sand”

Balenciaga Paris Sneakers Este tenis de Adidas causó controversia en 2019. (Cortesía)

Los Yeezy FOAM RUNNER son una silueta que causó revuelo cuando fue presentada por Kanye West por primera vez en 2019, por su peculiar diseño sin agujetas y que de alguna forma asemejan unas Crocs, el calzado está elaborado de un espuma hecha a base de algas, pero cada modelo cuenta con diferentes detalles. Estos Yeezy se pueden encontrar por unos 12 mil 700 pesos.

Air Jordan 1 High X Dior

Balenciaga Paris Sneakers Nike Air Dior tienen un precio considerable, pero lucen atractivos. (Cortesía)

La joya de la corona que todo amante de los sneakers desearía tener en su colección, esta colaboración entre marcas brindó un par bastante exclusivo de la silueta más icónica de la historia como lo es el Jordan 1, en el año 2020 de su lanzamiento solo se pusieron a la venta 8 mil 500 pares con un precio de 36 mil 455 pesos para el modelo high y 40 mil 744 para el low.

Actualmente este par los podemos conseguir en reventa por más de 160 mil 420 pesos en la pagina de internet de StockX.