“Ahora el baño se está reinventando”: Paola Calzada

¿Quién es Paola Calzada?

Arquitecta, Paola Calzada Prats.

—Soy arquitecta, estudié en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y después hice una maestría en diseño industrial en Milán, Italia en una escuela muy artística que se llama Futurarium, muy atípica que ya no existe ahora, fue una maestría de un año donde nos daban clases diseñadores de interiores, de moda, de producto, artistas, diseñadores de cómics.

Una maestría de lo más original porque nos ayudaban a expresarnos y nos enseñaban que todas las áreas del diseño tienen diferente escala, pero todas son igualmente importantes y que como arquitectos o interioristas podíamos desarrollarnos en todas esas alas artísticas.

Como proyecto final hice lámparas, pero igual pude haber hecho ropa, podíamos diseñar lo que fuera y nos teníamos que expresar de una manera muy atípica.

Cuando hice el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México con Javier Sanchez, le presentamos el proyecto a Carlos Monsiváis con cómics y él se reía, pero ganamos el concurso. Me ha servido muchísimo esta multiescala artística con la que estudié la primera maestría.

Estuve en Milán trabajando para un arquitecto que se llama Mateo Kuhn y ahí fue donde, me gusta decirlo como broma, “salí del clóset”, porque me di cuenta que era interiorista, mi verdadero amor era de interiorismo y no tanto de arquitectura, aunque me fascina, es mi pasión.

¿Cuál es tu definición del baño en el hogar?

— Es una zona importantísima porque es donde estás desnudo, es donde estás más en contacto con tu persona y con la parte más vulnerable, es donde viene la luz más inapropiada porque lo blanco de los baños que se usa en occidente es una cosa muy cultural, mientras que en Oriente se utilizan maderas, materiales que se van degradando con el tiempo porque son los que van en contacto con la piel y el cuerpo.

Es, sin lugar a duda, de los espacios más íntimos e importantes de una casa, los muebles de baño que es lo más fácil de lo que podemos hablar porque es lo más pequeño y lo que ya compramos hecho son sumamente importantes porque no nada más son utilitarios sino que han cambiado la historia de la humanidad, por ejemplo el WC o lo que es la caja de agua, water closet, por eso se llama WC, se inventa a principios de 1900 y antes no había más que letrinas y habían unos problemas sanitarios espantosos.

La luz cálida ayuda en la iluminación de un baño. (Cortesía)

Ahora, el WC se está reinventando a que sea seco, porque es una locura que se revuelva con agua y sólo hay un WC que tenemos acceso en México que es de la marca Helvex y es de 2.5 litros de agua.

Ahora soy desarrolladora inmobiliaria y, aveces, esos pesos que cuestan un poquito más esta tecnología, le ahorran a la ciudad y a las familias una cantidad de agua brutal, sobre todo, en estos tiempos de cambio climático y de desabasto de agua.

¿Cuáles son los elementos que consideras que no pueden faltar en un cuarto de baño?

— En cualquier habitación, casa-habitación o cuarto; luz y ventilación natural son dos cosas importantísimas.

La luz y ventilación natural son dos cosas que no pueden faltar en cualquier cuarto. (Cortesía)

Hablando en términos de decoración, ¿Cuál es el estilo más popular?

— Yo no creo en estilos, lo que sí creo es que hay necesidades en cuanto a momentos, por ejemplo, nosotros como occidentales nuestro pensamiento es occidental, pensamos que la limpieza es un factor importantísimo en los baños.

Los azulejos por ejemplo, blanco o claro, es una tendencia muy fuerte que tenemos en los baños, pero yo lo que creo es que es que los azulejos si se inclinan un poco ya es un estilo propio en cuanto a decoración, ya se vuelve tu estilo cuando empiezas a voltearlos; cuando los desfasas, agarras uno doble y uno sencillo y haces patrones en los muros que son poco convencionales, eso hace un estilo.

¿Cuáles son las tendencias? podríamos hacer curvaturas, ahora se utilizan mucho, también los colores pastel porque la década de 1980 tiene un regreso en moda, en arquitectura...¡en todo! arcos y colores pastel es una tendencia muy fuerte en interiorismo, pero como todas las tendencias, va a pasar, entonces hay que tener cuidado porque el baño debe de durar 20 años o más, toda la vida útil de una casa dura un baño.

Una buena decoración hace la diferencia. (Cortesía)

¿Qué aconsejas para sentirse satisfechos en este cuarto tan íntimo?

— Yo creo que en cualquier lugar donde estés en contacto con tu piel, las curvaturas son muy agradables porque son más suaves y se consideran muy femeninas, cualquier espacio muy suavecito donde no haya líneas rectas sino curvaturas es muy agradable para un cuarto de baño.

Hay un truco, no se ilumina con un spot en el techo, se ilumina de frente al cuerpo con luz cálida, porque el spot en el techo te hace sombras, entonces te ves narigón, te ves con ojeras y las mujeres nos vemos caderonas y celulitcas.

¿Qué significa luz cálida? cuando se compra un foco, hay una K, esos son los grados Kelvin, entonces hay que comprar grados Kelvin que estén cerca de los tres mil y no de los cinco mil; si tenemos tres mil K en el foco ya sabemos que es una luz amarilla cálida y si la ponemos desde abajo en un foco alargado, o detrás del espejo para que nos dé todo a lo largo, entonces nos vemos guapos desde la mañana, nos sentimos más jóvenes, salimos mejor a trabajar y somos más productivos.

Encuentra tu estilo para sentirte en armonía con tu espacio. (Cortesía)

En cuanto a materiales, ¿Qué es lo que se está utilizando actualmente?

— Hay una tendencia que me encantó que con azulejos normales baratos pero las juntas las ponen de colores y de muchos colores, es una tendencia muy sencilla, que me encanto, tiene que estar muy bien colocado el azulejo y luego algunas rayas van azules, otras van cafés, las otras van con las tendencias de colores actual que pueden ser colores muy terrosos y de repente un color muy vivo como un verde muy encendido o un naranja muy encendido, entonces la decoración puede estar en la junta y esa es un tendencia que me sorprendió mucho y es muy sencilla y muy barata porque igual tienes que poner junta, nada más que ya no la pones blanca, la pones de colores.

Respecto a los muebles de baño…

— Hay una grifería blanca y una negra que se retoma de los años 80, esa es una tendencia actual, aunque en mi opinión es no usar lo que está de moda, porque se hacen viejas, en 10 años se va a ver como cuando entrábamos a los WC de los 90s de color negro, es lo primero que quitamos al remodelar.

Siempre pongo los muebles de baño blancos, las cerámicas blancas y la grifería en color natural, aunque en un baño de visitas o en un hotel, las pongo de color o doradas algo así, porque sé que tiene una vida útil corta, en residencial me voy casi siempre por los clásicos.

Algún mensaje final para nuestros lectores de interiorismo...

— Yo utilizo muchísimo el color en los muros, es una posibilidad muy barata de estar cambiando de estilo y de tendencia con el paso de los años, podemos irnos a pasteles ahorita, podemos irnos a pastas para hacer esas curvas que se utilizan, pero las cosas sólidas las dejaría clásicas, como las cerámicas claras o los mármoles.

Podemos comprar una pieza de mármol pequeña y causa muchísimo impacto; los pétreos naturales siempre los prefiero sobre los no naturales como los porcelanatos, prefiero irme al mármol que es una piedra natural, todo lo natural es más amable para la piel, para el tacto, por eso es que lo prefiero en los cuartos de baño.

Sobre las luces, preferir grados Kelvin cálidos y cerámicas blancas, donde podemos arriesgarnos es en el color de los muros, ahí es donde hacemos cosas raras, hasta podemos hacer un mural y si nos hartan, en tres años.

Ella es Paola Calzada Prats

Arquitecta, Paola Calzada Prats.

Arquitecta egresada de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Maestría en diseño industrial de la Scuola Futurarium de Milán, Italia

MBA del IPADE en la Ciudad de México.

En 2008 funda P Calzada Arquitectos en la CDMX un despacho de diseño en donde cada proyecto se desarrolla con un enfoque interdisciplinario bajo una ética sustentable.

En 2015 funda Luken Furniture una marca de diseño ecológico creada con material reciclado.

Miembro internacional AIA desde 2019.

Desde el 2020, Luken Furniture cuenta con la certificación B Corporation Pending, lo cual significa que los incentivos y enfoque de la marca están dirigidos a lograr un bien ecológico, no sólo monetario.

Colaboró en el despacho Matteo Thun en Milán y Jsa en la CDMX en el pasado.

Ha sido reconocida por el periódico Reforma cómo una de las arquitectas más destacadas de México.

Ha dado conferencias en más de 15 universidades e instituciones en el país, además de dar clases en la carrera de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana, ISAD en Chihuahua y actualmente es profesora titular en el posgrado de Interiores de la UNAM.

Contacto:

paolacalzada.com

@paolacalzadaarqs

lukenfurniture.com

@lukenfurniture

Emerson 136 Col.Polanco cdmx 11560 t.+52(55)5516539028

