La alta costura llega a la colonia Condesa con La Gran Esquina Guinand

La alta costura llega a la Condesa de la mano de la diseñadora neoyorquina Nelly Guinand que junto a su director creativo, Pablo Centineo pretenden convertir a La Gran Esquina Guinand en un atelier donde nazcan creaciones únicas y personalizadas donde los clientes no sólo vistan un traje hecho a la medida sino que logren cumplir su sueño para esa ocasión tan especial.

Un atelier de alta costura abierto al público. (Erika Padrón / Publimetro)

“Aquí han venido cantantes nominados, cumpleañeras y hasta divorciadas, han venido a celebrar y pensar en que el vestido es el momento y nosotros estamos aquí para crear momentos y oportunidades”, señaló la diseñadora.

Y es que la seducción empieza desde que entras a este taller a través de su decoración que proyecta la alta costura en su forma más refinada, rememorando ese símbolo del lujo francés.

Piezas hechas a la medida. (Erika Padrón / Publimetro)

Piezas únicas

Aquí nacen creaciones exquisitas imaginadas en conjunto con el cliente y confeccionadas con telas de alta calidad cosidas por artesanas altamente calificadas que ponen extrema atención a los detalles.

“Nosotros apostamos por el retorno de la elegancia, por eso nos instalamos en los edificios Condesa que tienen 115 años de antigüedad y queremos ser ese cofre de sorpresas y secretos que da los mejores materiales y trae la elegancia a cada pieza”, aseguró Pablo Centineo.

La diseñadora Nelly Guinand junto a su director creativo, Pablo Centineo. (Erika Padrón / Publimetro)

Este concepto en la Condesa no rompe con lo establecido, sino que se complementa con el ambiente cosmopolita de dicha colonia, “es una calle muy mágica, hemos empezado a crear un ambiente muy particular en el edificio lo que ha atraído a mucha gente y a cruzar más allá de la Avenida Ámsterdam”, señaló Nelly quien se formó en The Fashion Institute of Technology (FIT NYC) en Nueva York y ESMOD en París.

Ahora se establece en México para compartir sus conocimientos después de trabajar para grandes líderes de la moda como Oscar de la Renta, Ángel Sánchez y Carolina Herrera.

Un homenaje a la tradición de ropa a la medida. (Erika Padrón / Publimetro)

La experiencia

La Gran Esquina Guinand comparte con todo el público una gama muy variada de expresiones artísticas, desde sus telas finas importadas de rincones fashionistas como Francia y Japón hasta obras de arte y por supuesto, piezas The One of One.

Es una bienvenida al público para acercarse a la alta costura y a disfrutar de una experiencia única curada por su diseñadora.

Al mes, solo diez afortunadas son recibidas por el atelier para este servicio exclusivo. (Erika Padrón / Publimetro)

“Queremos ser los pioneros y promotores de esta tendencia y movimiento aquí en México, por eso los invitamos a explorar un mundo desconocido lleno de tradiciones que queremos mantener viva como el uso de la seda en los bordados, así que si vienes a Guinand será para sorprenderte y ponerte el vestido que siempre has soñado”, concluyeron los creadores.