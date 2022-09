Vacaciones al estilo Justin Bieber

Con una ubicación apartada en la costa noreste de la Isla Grande, Waterfalling Estate, llegó a los titulares de las revistas de chismes en 2016 cuando Justin Bieber alquiló la casa por dos semanas a diez mil dólares por noche para su séquito, que incluía seis modelos en bikini.

También una de las favoritas para la televisión de realidad tropical, Waterfalling Estate fue elegida como el lugar de rodaje de Love Island y Ex on the Beach y finalista de Ultimate House Hunt de HGTV .

Ubicada a unas pocas millas al norte de Hilo en 32 mil 345 metros cuadrados, con vista donde la jungla se encuentra con el océano y la costa de Hamakua, la casa tiene cinco dormitorios, diez baños y dos suites principales en el tercer piso con terraza.

La mansión ubicada en Hawái es una de las más prestigiadas y rentables para el mundo de la farándula. (Cortesía)

La sala de estar principal, que incluye la cocina del chef y el comedor, tiene espectaculares vistas a la cascada y al océano. En el nivel acuático hay dos suites para invitados, una sala de juegos, área multimedia, dos jacuzzis, sauna, ducha, cocina al aire libre y comedor.

Hay una casa de huéspedes de un dormitorio, garage para cuatro autos, helipuerto y un bar al aire libre, para que los invitados puedan pasarla llenos de comodidades.

La Isla Grande ofrece una gran cantidad de actividades y entretenimiento desde impresionantes playas como Laupāhoehoe, Waikiki y Waipi’o, caminatas en Hilo Forest Preserves o Akaka Falls State Park, tirolesa sobre KoleKole Falls, Volcano National Park, observación de ballenas, excursiones a la jungla, mercados de agricultores, pesca de clase mundial y puestas de sol inolvidables.

Si se requiere aún más aventura, también se puede hacer un viaje en avión de 50 minutos a Honolulu por menos de 100 dólares.

Actualmente, la casa está valorada en 9.95 millones de billetes verdes, para que sirva de referencia a quien le entusiasme la idea de vivir en esta paradisíaco lugar, al que solamente tienen acceso estrellas brillantes como el cantante Justin Bieber.

