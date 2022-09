Conoce más sobre el vodka y ¡celébralo en su día mundial!

El vodka es una de las bebidas más populares y consumidas actualmente debido a la presencia cultural que ha tenido a lo largo de los años, además de haber sido de las primeras bebidas alcohólicas en añadirle sabores sintéticos, como el famoso vodka de tamarindo.

Este cuatro de octubre se celebra el Día Mundial del Vodka, cuya palabra viene del eslavo voda, que significa “agua”, y ka que funge como diminutivo, por lo tanto, vodka quiere decir “agüita”.

Te puede interesar: ¿Sabes cuáles son los beneficios nutricionales de la cerveza?

¿El licor de Rusia?

El origen de esta bebida está acuñado automáticamente a Rusia, sin embargo, hay una polémica entre este país y Polonia para designar al verdadero lugar de origen de la bebida. Esto se debe a que la primera mención de la palabra vozka fue en los registros del Akta Grodzkie en 1405, que recoge los documentos de la corte del Palatinado de Sandomierz en Polonia.

Mientras que la palabra vodka quedó registrada en el alfabeto cirílico –perteneciente al ruso- en 1533, haciendo referencia a una bebida medicinal importada de Moscovia a Polonia por mercaderes moscovitas.

La palabra wódka se refería a medicamentos y cosméticos, mientras que la bebida se denominaba gorzałka (del polaco antiguo gorzeć, "quemar"). (Dreamstime)

Y por otra parte, se le da la autoría a los antiguos monjes de los monasterios rusos, la creación del vodka a finales del siglo XV. Con uno de los climas más extremos y fríos en el mundo, la siembra y cosecha de la uva era imposible en esas tierras, por ende, la capacidad de hacer vinos quedaba en olvido.

No obstante, esto no fue impedimento para saciar la sed de licor, así que buscaron una materia prima mucho más barata y con la cual se pudiera dar en las condiciones climatológicas del terreno, teniendo a la papa y cereales ricos en almidón como centeno o trigo, y al final añadiendo agua destilada.

La química y el vodka

Ante la creciente popularidad del vodka entre la comunidad, la Emperatriz de Rusia, Catarina II, hizo que esta bebida popular tuviera un proceso mucho más sofisticado y pudiera ser servido a la burguesía rusa.

Ahora este licor se elaboraría en las fincas nobles para conseguir una pureza mejor. En 1826, Robert Stein, implementa una nueva técnica de destilación por columna, lo cual elevaría los costos de producción, de modo que solo las grandes casas productoras crearían vodkas más refinados y con una rectificación cercana a los estándares actuales.

En 1894 el gobierno de Rusia certificó el vodka Mendeleievskaya que recibió el nombre de Moskovskaya Especial, en honor a Dimitri Mendeleiev. (Dreamstime)

Mientras aún no se tenía claro cuál debía de ser el volumen adecuado de alcohol para los licores y destilados –que oscilaba entre los 10 a 50 grados- fue el químico ruso Dimitri Mendeleiev, quien se le conoce por ser el padre de la tabla periódica, y descubrió que la proporción ideal de agua/alcohol para la vodka debía de ser de 40º. Rusia dejaría un estándar muy alto ante todas las bebidas alcohólicas europeas, que ni se acercan a este puntaje.

Popularidad Mundial

El tiempo pasa y su comercialización es muy buena, y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los soldados soviéticos (aliados temporalmente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia) dan a conocer entre los camaradas esta bebida.

El interés por Estados Unidos sobre el vodka fue alto, por lo que en 1938, empresarios estadounidenses compran los derechos de producción de este licor incoloro e inodoro, la cual llegaba en el momento idóneo de la Era de Prohibición; mas los consumidores norteamericanos acostumbrados al whiskey no les apeteció del todo.

El ingenio de John G. Martin, ejecutivo de Heublein, cambia la manera de destilar el vodka, y a través de una serie de juegos de marketing, llegaría la creación del famoso Moscow Mule, una bebida que encarna el espíritu del vodka: fresco, seco y picante. Esto posibilitó la llegada a Occidente y ayudó a lanzar una revolución de cócteles que barrería América.

A partir de entonces, el vodka estuvo presente en las fiestas más aclamadas de la sociedad de Occidente y su popularidad tuvo un crecimiento destacado. Fue tal, que años posteriores, con la llegada de la industria del entretenimiento, esta bebida ha sido inmortalizada en personajes del cine y T.V., como el clásico martini de vodka seco, mezclado no agitado, del agente 007 o el Cosmopolitan de Carrie Bradshaw (Jessica Parker), personaje de “Sex and the City”.

Este cuatro de octubre celebra el Día Mundial del Vodka con estos tres cocteles de SKYY Vodka y grita ¡vashe zdorov’ye! (salud):

MARTINI

2 onzas de SKYY Vodka

1/2 onzas de Vermouth

1 aceituna

Hielos al gusto

Shaker

En un shaker agrega el vodka, el Vermouth y el hielo. Shakea por 30 segundos y sirve; coloca la aceituna para decorar.

COSMOPOLITAN

1 1/2 onzas de SKYY Vodka

1 onza de licor de naranja

1/2 onza jugo de limón

1 onza de jugo de arándano

Hielo al gusto

Shaker

En un shaker agrega vodka, licor de naranja, jugo de limón, jugo de arándano y el hielo. Shakea por 30 segundos y sirve, utilizando la cáscara de naranja o limón para decorar.

Día mundial del vodka Día mundial del vodka

BLOODY MARY

2 onzas de SKYY Vodka

300 ml de jugo de tomate

1/2 onza de jugo de limón

Salsa inglesa

Salsa picante de preferencia

Pizca de sal y de pimienta

Apio

Hielos

Escarcha un vaso con sal y agrega hielos. Agrega el jugo de limón, la salsa inglesa, la salsa picante, posteriormente agrega vodka. Llena el vaso con el jugo de tomate, al terminar agrega la pizca de sal y de pimienta. Decora con apio y utiliza para mezclar.

Seguir leyendo en Publimetro

¡Órale, vas! Conoce la nueva colección Vans Día de Muertos 2022

Lleva tu entrenamiento a otro nivel con este nuevo smartwatch

Cheesy-verse, una experiencia inmersiva que te hará viajar a otra dimensión llena de queso y picante