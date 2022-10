¡Cinco mitos del aceite de oliva que debes desechar!

El consumo del aceite de oliva es sin duda uno de los productos naturales más antiguos (pues se remonta hasta las civilizaciones griegas y romanas). Su importancia tanto en las grandes cocinas como en las pequeñas, incluso hasta como remedio natural para desinflamar golpes, sigue siendo de vital importancia en la vida cotidiana del ser humano.

No obstante, como todo producto, se suelen crear mitos alrededor de su consumo, debido a la desinformación en torno a sus presentaciones, desde el más común hasta el virgen y el virgen extra.

En esta ocasión, el Dr. Ángel Gil Hernández, profesor catedrático de la Universidad de Granada, especialista en el campo de la Alimentación y la Nutrición, y quien recibió hace unos días un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); platicó con Publimetro para desentrañar y desmentir algunos de los mitos que están presentes en el uso del aceite de oliva.

Dr. Ángel Gil Hernández. (Fernando Alonso/Cortesía/ Fernando Alonso)

1. ¿Se puede usar para freír?

- La verdad es que hay muchos mitos, algunos ya históricos; quizá, yo diría que el más importante, es que el aceite de oliva virgen extra no se puede utilizar para freír. Eso es un error absoluto porque en realidad, este tipo de aceite se usa en la cuenca Mediterránea desde tiempos inmemoriales para freír.

Y la razón es que tiene un punto de humo muy alto comparado con otros aceites de semilla. Tiene una característica que cuando se sumerge la fritura, se le queda una cubierta muy ligera de aceite, lo que hace que se cuece por dentro, pero no empape de grasa el alimento, de manera que si el aceite de oliva virgen extra se usa para ensaladas y para crudos, también se puede y debe de usar para hacer guisos, cocidos y también para freír.

Estudios recientes sobre los compuestos que están dentro del aceite de olivo han determinado que pueden ayudar a combatir células cancerígenas. ({su nombre}/Cortesía)

2. ¿Entre más oscuro, más calidad?

- Hay mucha gente que cree que mientras más oscuro sea mejor es. En realidad, cada aceite es diferente, dependiendo de la variedad, pues hay distintos tipos de olivos como la hojiblanca, picudo, etcétera y también varía de la región, del suelo y del clima.

Tenemos desde aceites de color muy amarillento hasta muy oscuro, pero ese color no depende de que sea mejor o peor.

3. ¿Entre más conservado mejor?

- Hay gente que dice: “el aceite como el vino, cuanto más añejo, mejor”.

Justo todo lo contrario, entre más fresco esté, mejor; porque el aceite tiene que mantener sus características organolépticas (color, sabor y olor). Si tomamos uno que es muy antiguo, probablemente estaremos tomando un aceite ya oxidado, de hecho esa es la razón por la que se recomienda –en general todos los aceites, pero en particular el de oliva- que sea envasado en frascos oscuros, en los cuales no haya incidencia de la luz, y de igual manera que no haya del oxígeno.

4. ¿El aceite de oliva engorda?

- Muchos también dicen que el aceite de oliva engorda, ¡pero como todos los aceites en casa! Y claro, dependiendo de la cantidad; se recomienda que se tomen de tres a cuatro cucharadas de aceite de oliva al día (más o menos unos 40g) que supone un 20% de la energía en el día. Si uno toma más de lo recomendado pues engordará como con todos los aceites.

5. ¿Produce más colesterol?

- Otra cosa también para desmentir es que hay gente que cree que este tipo de aceite produce más colesterol. ¡Todo lo contrario! La evidencia científica, y hay cantidad de publicaciones que demuestran que el consumo del aceite de oliva mantiene a raya los niveles de colesterol y ayuda a bajar ligeramente las cifras de LDL (el colesterol “malo”) y sobre todo, hace una cosa, que es aumentar el HDL que es el colesterol “bueno”, aquel que retira el exceso de grasas de los tejidos.

De manera que esto es muy importante y es una de las razones fundamentales por la que el consumo regular de aceite de oliva disminuye la incidencia y prevalencia de las enfermedades cardiovasculares.

Un olivo produce entre cuatro y cinco litros de aceite por cosecha y entre dos y tres litros de aceite gourmet en el mismo periodo de tiempo. ({su nombre}/Cortesía)

Así que ya sabes, suma el aceite de oliva a tu canasta básica, ya que podría ayudar al cuidado de tu salud y al de tu familia.

