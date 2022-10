Colorado te espera para disfrutar del invierno

Sin duda una de las temporadas preferidas por la gente es la época de otoño-invierno; las celebraciones más destacadas como Halloween, Navidad y Año Nuevo están presentes y a la vuelta de la esquina; en el aire se siente la festividad y, por supuesto, tiempo para planear cuál será el destino para las vacaciones decembrinas.

Colorado, Estados Unidos es uno de los estados preferidos por los viajeros mexicanos –debido a la presencia de varios connacionales ahí- tiene nuevas y emocionantes opciones y actividades turísticas para estas vacaciones entre diciembre de 2022 hasta abril del 2023.

El invierno está en el aire, lo que significa que la nieve está a la vuelta de la esquina en Colorado. Con el cambio de estación, llegará una renovada y emocionante temporada invernal para los amantes de la naturaleza, actividades al aire libre, excelente gastronomía, fogatas y ambiente familiar.

Esquí y mucha nieve por surfear

Esta temporada vacacional en Colorado significa el regreso de las grandes pilas de nieve, por lo que los 26 resorts y centros de esquí dan la bienvenida a todos los amantes de este deporte y también para aquellas personas que prefieren el deporte extremo del snowboarding

El Steamboat Resort continúa avanzando y lo más actualizado para esta temporada incluye una pista de patinaje sobre hielo y una nueva zona de comidas y bebidas en el área base, así como una segunda góndola fuera de la base que da servicio a una nueva área de aprendizaje para principiantes.

Las Smokey Mountains de Colorado son uno de los mejores sitios para practicar tanto esquí como snowboarding. (Lev Akhsanov/Dreamstime)

En Aspen Mountain las carreras para la Copa del Mundo regresarán esta primavera. Arapahoe Basin reabrirá il Rifugio completamente renovado, el cual es un restaurante de inspiración europea y el más alto de América del Norte. El área de esquí de Loveland lanzará recorridos a bordo de snowcat en Dry Gulch que ofrecerá travesías guiadas para esquiadores y practicantes de snowboard de nivel intermedio y superior.

Aguas termales

Aunque seas un gran fanático del frío, habrá momentos en que quieras calentarte de una manera natural y especial con las aguas termales que tienen por ofrecer los distintos hoteles y resorts de Colorado, a través de itinerarios autoguiados para explorar 23 experiencias.

Este año se espera la creación y adición de 12 nuevas piscinas de aguas termales en uno de los resorts más emblemáticos de este estado, The Durango Hot Springs Resort & Spa, que cuenta con 38 de estas albercas termales.

Artes inmersivas

Aurora’s Stanley Marketplace fue seleccionado como la ubicación permanente de la segunda galería de arte digital de “Grande Experiencias” en Estados Unidos, denominada LUME Colorado, que abrirá con DALÍ ALIVE, una mirada inmersiva a la vida y obra de Salvador Dalí.

Recientemente abrió MeowWolf’s Convergence Station, una impresionante experiencia artística inmersiva en Denver y Denver Art Museum hizo una renovación de $150 millones de dólares brindando una gran experiencia a sus visitantes.

Delicias para el après ski y bebidas artesanales.

Después de un día de emocionantes experiencias, es imprescindible recargar energías con platillos y bebidas artesanales. Los restaurantes de Bluebird Market Hall y la mezcla ecléctica de pequeños productores de Colorado en Silverthorne es un evento excitante en camino a las estaciones de esquí del condado de Summit.

The Bird’s Nest Cafe en Estes Park ofrece cocina de Colorado y selecciones exclusivas de vinos y bares con un hermoso telón de fondo montañoso. El icónico restaurante The Sink en Boulder cumple 100 años en 2023. Ubicado en la ciudad universitaria, este lugar es famoso por sus hamburguesas, el arte icónico en cada pared; por haber empleado a Robert Redford como conserje y la visita del ex presidente Barack Obama, quien firmó su nombre en la pared.

Todas estas actividades y lugares te esperan en Colorado en estas próximas vacaciones de invierno, que prácticamente está a un mes de llegar. Toma tus maletas y chamarras invernales y ¡lánzate a Colorado!

