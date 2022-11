Un hotspot wellness que ofrece comida de 95 calorías o menos

Conoce la nueva experiencia de tiny food con Michelob Ultra en The 95cals Bar.

Imagina entrar a un bar como cualquier otro, disfrutar de un delicioso mojito o margarita, comida deliciosa como hamburguesas, papas fritas, churros y, claro, ¡cerveza! pero todo, absolutamente todo lo que ordenes tenga 95 calorías. Michelob Ultra lo hizo realidad con un bar único, sorprendente y delicioso: The 95cals Bar.

En este nuevo hotspot en la Ciudad de México existe una sola regla: mucho sabor, menos calorías. En The 95cals Bar lo que ocurre parece normal, pero esta regla romperá con todo lo que habías imaginado con la garantía de que la diversión no está peleada con el balance.

Pero… ¿95 calorías es mucho? ¿Es poco? Cuando se trata de cerveza es lo ideal para disfrutar un estilo de vida balanceado y para que te des una idea, la cervecería se dio a la tarea de diseñar una experiencia en la que todo su menú tiene las mismas calorías que su cerveza.

Este bar no convencional promete adueñarse de la ciudad durante una semana y sus invitados podrán disfrutar de mojitos, margaritas, hamburguesas, pizzas, tacos ¡y hasta ensalada! sin romper la regla de las calorías. (Cortesía: @michelobultramx)

Con The 95cals Bar, la cerveza premium light favorita de los que buscan un estilo de vida en balance, se suma a una de las tendencias más populares en los últimos años conocida como “Tiny Food”, con la finalidad de seguir generando experiencias disruptivas y contenido diferente que sorprenda a los consumidores.

Al entrar a este espacio, los invitados podrán disfrutar de una variedad de opciones que van desde pizzas hasta ¡ensalada y churros!, todo sin romper la regla de las calorías en donde los cócteles y la comida son Tiny, excepto la cerveza protagonista del menú. ¡Sin duda te sorprenderás cuando tu pedido llegue a la mesa!

“Si todo tuviera el sabor y las calorías que una Michelob Ultra viviríamos en un mundo maravilloso [...] queremos que los invitados disfruten de este mundo en el que la vida en balance tiene todo que ver con disfrutar, divertirte y pasarla bien. Podrán ser testigos de que, cuando hablamos de cerveza, menos calorías no está peleado con el sabor”. — Inés Garza, Brand Manager

The 95cals Bar es solo una de las acciones que forman parte de la nueva campaña “Sabor Superior, Menos Calorías”, con la que busca reforzar su liderazgo en el mundo Health & Wellness, reforzando las características y diferenciadores que la distinguen como la mejor opción para quienes desean mantener el equilibrio sin sacrificar lo que más les gusta.

Si quieres disfrutar de una noche que estamos seguros no olvidarás,ven a vivir la experiencia del The 95cals Bar, este espacio abrirá sus puertas solo del nueve al 15 de noviembre en Álvaro Obregón 49, Roma Norte, en la Ciudad de México. Para ganar accesos no te pierdas las redes sociales de @MichelobUltraMx donde podrás encontrar todos los detalles.

