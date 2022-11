“Hay pasteles para diabéticos, veganos, helíacos… no existen los límites”: chef Selene Aguilar

Cocinar es una necesidad básica en prácticamente todos los ámbitos, mientras que la elaboración de pasteles y postres es un gusto culposo al que muchos llegan por curiosidad y otros lo ven como una gran oportunidad de negocio, por lo que buscan convertirse en reposteros.

Si hay algo que nos dejó de lección la pandemia de Covid-19 fue la posibilidad de aprender desde casa con cursos en línea, pero también hay ocasiones en que se requiere un poco más de estructura, por ello Publimetro platicó con la chef repostera Selene Aguilar, quien nos compartió grandiosos y deliciosos secretos para satisfacer gustos y necesidades en cuanto a postres y pasteles y, sobre todo, entender que esto puede ser una gran opción de desarrollo personal y profesional.

¿Los videos de redes son buenos para aprender?

— Youtube es muy bueno, yo también tengo cientos de videos gratuitos para la gente que a lo mejor no puede tomar un curso, le queda muy lejos, trabaja; ellos pueden tomar de ahí la receta porque son completas, pero ojo porque hay mucho fake, así que se debe saber, buscar, y/o revisar las críticas o comentarios de la gente que ya lo hizo. ¡Claro que puedes aprender mucho!

¿En cuánto tiempo se forma un repostero?

— Depende al nivel que quieras llegar, nosotros tenemos un diplomado dividido en tres semestres porque muchas veces hay quienes quieren la repostería básica o intermedia, pero no les interesa tanto la decoración.

En el segundo semestre damos arquitectura en pasteles: si lo quieren chueco, en el techo o de cabeza, que flote… todo eso le enseñamos a quienes buscan esa parte, y el tercer semestre se hace la arquitectura en pasteles reales.

Chef Selene Aguilar. Hay que dar sus postres de calidad, es uno de los consejos de la chef Selene Aguilar a sus alumnos. (Foto: cortesía/chef.seleneaguilar)

Les damos clases de pintura sobre fondant y de muñecos, sobre todo que ahora está muy de moda el pastel temático de alguna muñeca, personaje, película, y ya son más especializados.

¿Cuántas horas se requieren?

— Hicimos un plan de estudios personalizado al ritmo del alumno, eso hace que los que tienen más conocimiento no se atrasen y quienes apenas están iniciando no se presionen ni se pongan nerviosos, y solo asisten una vez a la semana; con cuatro clases al mes, eso les garantiza que aprendan bastante.

Para la repostería internacional damos las técnicas Wilton y tiene certificaciones.

¿Y los costos?

— En el tema de los postres, el precio de las materias primas subió de manera impresionante, lo que hicimos fue realizar un estimado de la estructura completa.

Como en el segundo semestre ya no hornean, entonces nos ahorramos la materia prima y el costo del semestre ya les incluye la certificación internacional.

Lo que no queremos es que se queden a la mitad, no los presionamos con cursar muchas horas, tampoco con el dinero y no cobramos inscripción.

Lo que estamos generando es que se formen pymes dentro de nuestra escuela para que puedan emprender desde la comodidad de su casa y más adelante ser empresarios y tengan su propio negocio y emplear a otras personas.

¿Dan también acompañamiento de formación administrativa?

— Sí, terminando el segundo semestre, gratuitamente les damos en línea unas clases de ‘contabilidad básica para no contadores’ en las que aprenden a hacer sus cuentas, saber sus mermas, cuánto cobrar, cómo dirigirte a los clientes.

Siempre les digo, ‘nunca te subas al ring de los precios más bajos, porque van a llegar esas grandes empresas y te van a dar de cachetadas’; hay que dar sus postres de calidad, y al final tienen que vender el trabajo que están realizando, el trabajo se tiene que pagar.

Chef Selene Aguilar. Impulsamos que se formen pymes para que puedan emprender desde la comodidad de su casa, explicó la chef. (Foto: cortesía/chef.seleneaguilar)

¿Qué temas se ven?

— Intentamos ser versátiles, por ejemplo ponemos en un mes postres de queso, otro de repostería internacional, bizcochos y rellenos, galletas, postres de barra.

¿Y qué pasa con quienes no pueden comer los pasteles, en especial el azúcar?

— Entre los alumnos siempre hay esa inquietud sobre las personas veganas, con diabetes, helíacas –intolerantes al gluten–, entonces en el diplomado de bizcocho hay diferentes tipos para cada necesidad. Y aunque no tomen el diplomado, les digo las alternativas.

Si es diabético podemos sustituir el azúcar con estevia; podemos sustituir el huevo –para los veganos– con aguacate, lo mismo que le vas a poner de huevo se pone de aguacate y le da cremosidad. Para los helíacos está la opción de polvo de almendra o harina de almendra, con eso queda delicioso. No hay que no puedes comer, y para quienes no tienen ningún tipo de problema y quieren cuidarse, pueden comer la mitad de la ración o rebanas delgadas.

¿Algún consejo para los interesados en la repostería?

— Empezar con lo básico y tener en cuenta que a veces lo barato sale caro, así que mejor invertirle en algo bueno que te dure más tiempo y estar atento a qué sirve y qué no, revisar qué tanto es el descuento, y ser prudentes en las ofertas.

¿Convienen los accesorios de silicón?

— Son muy buenos, pero hay que checar que sean de grado alimenticio y aguanten altas temperaturas porque muchas veces son para jabones o algo más estético y cuando los metes al horno pueden soltar ciertos químicos. Tienen que aguantar entre 280 a 300 grados, así que es importante revisar las etiquetas.

¿Tienen cursos breves?

— Manejamos cursos cortos de cuatro horas, que normalmente son de temporada: pan de muerto con relleno, rosca de reyes… y manejamos los viernes de Consejo Técnico para los niños y trabajamos con ellos, y también en vacaciones, ellos demuestran una habilidad impresionante.

Y para los adultos puede ser de pan de muerto o rosca, pero también macarrones, gelatinas.

Chef Selene Aguilar

Chef Selene Aguilar. La chef Selene Aguilar es reconocida por haber impartido más de 900 cursos. (Foto: cortesía/chef.seleneaguilar)

Reconocida por haber impartido más de 900 cursos.

Sus cursos tienen certificación internacional avalada por Wilton

Está en todas las redes sociales: Tiktok, Instagram, Facebook, YouTube, como Chef Selene Aguilar, con notificaciones de promociones y cursos, para todos los amantes de la repostería.

Dónde están sus escuelas:

- Valle de México. Plaza Manmari, local C-5, ubicada en Circuito Ingenieros 39, sobre Periférico, en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez.

- Puebla. Calle 20 Sur, 3904, El Mirador, en la ciudad de Puebla.

Costos:

Los cursos de los niños tienen un costo a partir de 400 pesos y los de adultos entre 500 a 600 pesos, dependiendo de los insumos que se vayan a ocupar y de la complejidad del curso.

Diplomado. En el primer semestre se pagan actualmente 2,800 pesos mensuales ya incluyendo los insumos o la materia prima.

A partir del segundo semestre el costo baja a 2,500 pesos mensuales y ya incluye la certificación internacional.

Y para empezar… estos son los utensilios mínimos que requieres:

1. Báscula

2. Cucharas y tazas medidoras

3. Recipientes hondos o bowls

4. Colador

5. Batidora manual o eléctrica

6. Espátula de silicona o miserable

7. Rodillo

8. Moldes para hornear

9. Brocha de silicón

10. Papel de hornear, papel film y papel de aluminio

11. Temporizador

12. Manga pastelera con boquillas y adaptadores

13. Rallador y exprimidor

14. Cucharas de madera y cuchillos

15. Cazos, ollas y sartenes antiadherentes

