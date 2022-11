Hogar de la infancia de Gwyneth Paltrow se vende en 17.5 MDD

Una de las actrices más célebres de finales de los 90 y principios de los 2000, sus principales películas incluyen Shakespeare in Love, Seven, The Talented Mr. Ripley , así como el papel de Pepper Potts en una década de películas dentro del Marvel Cinematic Universe.

Una actriz de segunda generación cuya madre es la ganadora del premio Tony Emmy Blythe Danner, Gwyneth comenzó temprano, apareciendo a la edad de 17 años en el drama televisivo High, dirigido por su padre, Bruce Paltrow. Solo un año después, hizo su debut en el escenario en el Festival de Teatro de Williamstown, donde su madre actuaba regularmente.

La versátil rubia creció en el área de Los Ángeles, donde asistió a la prestigiosa Crossroads High School. La impresionante mansión de Santa Mónica donde Gwyneth pasó la mayor parte de su infancia se puso a la venta recientemente en 17.5 millones de dólares.

Sala principal de la mansión en Malibú, California de Kim Kardashian. (Adrian Anz/Coldwell Banker)

Comprada por Bruce y Blythe en 1976 (cuando Gwyneth tenía cuatro años), la casa se vendió a Jerome Dahan, cofundador de Citizens of Humanity y 7 for All Mankind, en 2008. Ampliamente remodelada, la residencia incluye lo último en tecnología incluyendo paneles solares, generadores de respaldo, cámaras de seguridad y entradas electrónicas.

La casa de2 mil 100 metros cuadrados cuenta con seis dormitorios y seis baños y medio. La entrada formal revestida de vidrio conduce a la amplia sala de estar con chimenea, sala de cine y dormitorio de invitados.

La cocina del chef es enorme y llena de luz, con una isla central de mármol, un comedor y electrodomésticos Wolf y Subzero de primera línea.

EL gimnasio en casa es una de las amenidades de la lujosa mansión de la hermana mayor de las Kardashian. (Adrian Anz/Coldwell Banker)

El piso superior está dedicado a los dormitorios, coronado por la generosa suite principal que incluye baños dobles, un vestidor de lujo y un balcón con vista a la piscina.

Terrenos verdaderamente espectaculares cubren el lote de casi 4 mil metros cuadrados, una rareza en Santa Mónica. Un oasis tropical, la propiedad cuenta con caminos serpenteantes, fuentes, árboles maduros que incluyen palmeras, dos fogatas, múltiples áreas de entretenimiento al aire libre y una piscina y spa de inspiración balinesa.

Chimenea circular ubicada en el patio central de la mansión de Kardashian. (Adrian Anz/Coldwell Banker)

Hay un sauna en la casa de huéspedes de dos pisos, que también incluye una oficina, dormitorio y gimnasio. El garaje para tres autos está configurado como una sala de exposición con paredes de vidrio, perfecta para el aficionado a los automóviles. Completamente cerrada, la finca ofrece la privacidad y la serenidad esenciales para un comprador VIP.

El vecindario Gillette Regent Square de Santa Mónica fue construido originalmente por el fabricante de hojas de afeitar King Gillette. Codiciado por sus lotes más grandes, árboles maduros en las calles y la proximidad a Palisades Park en los acantilados con vista al Océano Pacífico, la región incluye algunas de las casas más grandes en la popular ciudad costera de Los Ángeles.

Las opciones de entretenimiento cercanas incluyen el Brentwood Country Club, el Riviera Country Club y las tiendas y restaurantes en el Brentwood Country Mart. La playa está a solo 3.2 kilómetros de distancia, con Hollywood, DTLA y todo lo que LA tiene para ofrecer accesible convenientemente a través de la autopista.

