¡Celebra el espíritu navideño en Christmas in the Park!

El espíritu navideño se siente ya en los aires, pronto termina noviembre y es momento ya de ir poniendo el árbol de Navidad en la casa. Pero no dejes que solo se sienta esta mágica fecha en el hogar y vívela con el gran desfile y miles de actividades que tiene pensado Six Flags por los 10 años de Christmas in the Park.

Se celebrará el décimo aniversario de esta temporada navideña desde el 25 de noviembre hasta el 15 de enero 2023, anunciando nuevas experiencias, encantadoras actividades para hacer en familia, divertidos espectáculos y el gran y emotivo desfile “Christmas Light Parade” que dará pauta al encendido de más de cinco millones de luces que inundarán cada rincón del parque, acompañado de fuegos artificiales sincronizados al ritmo de la música del maravilloso acontecimiento.

Celebra el décimo aniversario de Christmas in the Park con las múltiples actividades y el gran desfile. (Cortesía)

Complementando esta celebración, Christmas in the Park se extiende por primera vez a Hurricane Harbor Oaxtepec, en el cual se podrá encontrar una Villa Navideña que ofrecerá varias amenidades para visitantes del parque, así como un fantástico espectáculo de encendido de luces a partir del 10 de diciembre.

Con el inició de este evento se desencadenarán numerosas actividades para disfrutar desde la apertura del parque, como gozar de recorridos en la Villa Navideña, bailar al ritmo de la música de una banda en vivo, convivir con los famosos personajes de Looney Tunes para partir piñatas y saborear deliciosos dulces; o convivir con Santa Claus y Los Reyes Magos y pedirles tiernos deseos para esta Navidad, entre otras actividades. Sin olvidar los deliciosos snacks navideños, comida temática y mercancía que recordará una inolvidable visita.

Al caer la noche, el parque se transforma en un lugar mágico y especial en donde todo aquel que lo contemple, podrá sentir la magia de Navidad como nunca antes la había sentido. Se podrán recorrer pasillos con nieve, un asombroso espectáculo inmerso en el Castillo de los Sueños; luces y colores alrededor del parque, además de acogedoras fogatas que calentarán deliciosos malvaviscos para deleitar a la familia acompañados de churros, café o chocolate caliente, entre otros.

El boleto de un día a Christmas in the Park te incluye:

· Christmas Light Parade: Un asombroso y emotivo desfile envuelto con el encendido de millones de luces alrededor del parque y acompañado de espectaculares fuegos artificiales de muchos colores.

· Brillo de la Navidad: Un grandioso espectáculo y cuento navideño que anima el encantador y recién inaugurado Castillo de los Sueños, acompañado de fuegos artificiales y personajes tiernos de la Navidad.

· Las Posadas de Caramelo: Una actividad destinada a niños y niñas que invita a pedir posada al estilo Six Flags y recibir sabrosos dulces.

· La Piñata de los Looney Tunes: Los niños y niñas acompañados de los personajes de Looney Tunes partirán una tradicional piñata mexicana.

· Kids Snow Camp / Family Snow Camp: Dentro de dos espacios diferentes, tanto los pequeños visitantes, como familias enteras, podrán sumergirse dentro mágica espuma blanca y sentir un ambiente invernal.

· Villa Navideña presentada por Telcel: Un increíble lugar para tomar las mejores fotos con la mejor compañía.

· La Casita de Dulces del Polo Norte presentada por Tutsi Pop: Una divertida atracción donde se podrá convivir con duendes de la navidad y el mismo Santa Claus que recibirá a niños y niñas con ricos dulces.

· Jingles Magic Band: Se podrá bailar al ritmo de la música en vivo con las mejores canciones navideñas.

· Fotos con La Liga de la Justicia / Personajes Navideños: Estos icónicos personajes se podrán encontrar en diferentes puntos del parque.

· Espectáculos Navideños: Famosos y divertidos shows que interactúan con familias enteras y los harán sentir parte de la gran celebración.

· Roller Coasters infantiles, familiares y extremas: Six Flags México cuenta con el mayor número de montañas rusas y atracciones como en ningún otro lugar y a la altura de los mejores parques temáticos del mundo.

Las actividades con costo adicional que se podrán encontrar en Christmas in the Park son:

· Castillo de los Sueños: El recién inaugurado y maravilloso castillo cuenta con El Salón de las Princesas: un espacio en donde las niñas y niños pueden convertirse en verdaderas princesas y príncipes de la corona; Fábrica de los Bloques del Castillo: Una habitación en donde los más pequeños podrán hacer construcciones con bloques de juguete de diferentes tamaños y colores; y Cueva del Slime del Dragón: Una estancia en donde se podrá jugar por medio de la creación de slime de diferentes texturas y colores.

· Snow Race presentada por Kisses: Los visitantes del parque podrán deslizarse a gran velocidad a través de una emocionante rampa de nieve.

· Arts & Toys Plaza: A partir del 6 de diciembre, este será un nuevo lugar destinado a encontrar artesanías navideñas para decorar los espacios preferidos, así como antojitos de temporada.

· Fogatas para S’mores: Se encontrarán ubicadas en diferentes puntos del parque para calentar y degustar un dulce malvavisco tostado cubierto de chocolate y galleta.

Todo esto hará que vivas una experiencia navideña sin igual, con las distintas actividades familiares y si eso no es suficiente, los ya clásicos y extremos juegos mecánicos insignia de este parque de diversiones. Celebra en familia los diez años de Christmas in the Park.

