Una colección de equipaje para quienes necesitan más espacio

Todos hemos soñado con ir al espacio… El admirar la majestuosidad de las estrellas, el misterio de su grandeza y todas las preguntas alrededor de él, nos hace imaginar cómo sería un viaje a este místico destino.

Desde hace varias décadas, la industria de la moda se ha inspirado en el espacio a través de siluetas, colores y texturas de los trajes espaciales, acercándonos a una experiencia fuera de este mundo y creando tendencia. Esta influencia intergaláctica ha marcado a generaciones enteras desde que Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron por primera vez la Luna en 1969.

National Geographic se ha convertido en un referente de la geografía, de la ciencia y la educación. A través de sus exploradores, lentes y documentales, hemos descubierto a la vida misma con experiencias llenas de aventura en los puntos más recónditos del mundo y del universo entero.

¿Cuál sería la aventura de tu vida? Desde luego que es importante prepararse con todo lo necesario; es por ello, que los accesorios de viaje son aliados elementales al momento de emprenderla; imprimen personalidad y carácter al explorador que los porta.

¿Te imaginas empacar en una maleta que parezca ser de un astronauta? o ¿empacar para un safari con el equipaje ideal? ¡Esto es posible gracias a Cloe, la marca mexicana más reconocida en equipaje y a su reciente colaboración con el líder de las aventuras: National Geographic!

National Geographic x Cleo en su versión espacial. (Cortesía)

Need more space es el nombre de la colección que reúne más de cinco productos con materiales sintéticos sustentables de alta calidad, elementos decorativos muy fashion y de doble funcionalidad en distintas siluetas rígidas y suaves, colores blanco y negro con toques del icónico amarillo National Geographic que te convertirán en un auténtico explorador del espacio.

Si lo tuyo son las aventuras terrenales y eres amante del hike o roadtrips sabes que uno de los esenciales más importantes son tus accesorios de viaje con los que te sientas cómodo, ligero, pero al mismo tiempo protegido y seguro de tener todo lo necesario para disfrutar al máximo la aventura.

Los mochileros de corazón siempre hacen referencia a una backpack o cangurera con múltiples compartimentos que faciliten el almacenamiento y ahorro de espacio.

We are all explorers es el nombre de la colección que hará sentir a todos sus portadores un auténtico explorador, pues cuenta con cuatro productos en distintas siluetas dignas de recorrer el mundo.

National Geographic x Cleo en su versión para aventuras terrenales. (Cortesía)

Cloe y National Geographic se unen para crear ambas colecciones que estarán disponibles a partir de noviembre 2022. Se utilizaron materiales reciclados en la composición de las piezas, reforzando su compromiso con el medio ambiente. Estas mochilas se convertirán en las compañeras de aventura de todos los viajeros.

