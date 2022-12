¡La magia de Christmas in the Park llega por primera vez a Oaxtepec!

Prueba pasar una Navidad diferente, Christmas in the Park lo hace posible con su primera celebración en Hurricane Harbor Oaxtepec.

Hurricane Harbor Oaxtepec recibirá una hermosa y encantadora Navidad hasta el ocho de enero de 2023 con Christmas in the Park, un evento que año con año se celebra en Six Flags México y que por primera vez llega al parque acuático con un maravilloso encendido de luces acompañado de fuegos artificiales, coloridas fuentes, zonas de nieve, villa navideña y mucho más.

Desde las nueve de la mañana podrás encontrar una variedad de atracciones para disfrutar en familia, amigos y amigas como: los famosos toboganes King Cobra, Tornado o Big Surf; las atracciones familiares Anaconda; el relajante río lento Adventure River, la divertida alberca de olas más grande del país Hurricane Bay, hasta las secciones infantiles dedicadas a la diversión de los más pequeños: Coconut Bay o Splash Island.

A partir de las seis de la tarde, la magia de Christmas in the Park recorrerá los pasillos de este oasis tropical con varios sucesos que transportarán a los asistentes a un real ambiente navideño e invernal por medio de las siguientes actividades:

Océano de la Navidad : Un emotivo espectáculo que da inicio al encendido de luces alrededor del parque y Villa Navideña que estará acompañado de un increíble momento con fuegos artificiales de muchos colores, coloridas fuentes y nieve.

: Un emotivo que da inicio al alrededor del parque y que estará acompañado de un increíble momento con fuegos artificiales de muchos colores, coloridas fuentes y nieve. Villa Navideña : Un cálido lugar que además de estar iluminado, tendrá puntos de venta con diferentes antojos mexicanos y típicos de la navidad.

: Un cálido lugar que además de estar iluminado, tendrá puntos de venta con diferentes y típicos de la navidad. Fogata para S’mores: Se contará con una fogata para calentar y degustar un dulce malvavisco tostado cubierto de chocolate y galleta , además de bombones sencillos para asar en familia .

Se contará con una , además de bombones sencillos para asar en . Music Magic Band : Se podrá bailar al ritmo de la música en vivo con las mejores canciones de la temporada.

: Se podrá bailar al ritmo de la música en vivo con las mejores canciones de la temporada. Fotos con Personajes Navideños : Se tendrá un set especial de fotos para poder convivir con Santa Claus, los Reyes Magos y demás personajes navideños.

: Se tendrá un set especial de fotos para poder convivir con y demás personajes navideños. Family Snow Camp: Familias enteras, podrán sumergirse dentro de mágica espuma blanca y sentirse un ambiente invernal dentro de dos espacios especiales para esta actividad, la cual estará disponible desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.

Desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, el ingreso a Hurricane será libre y sin costo adicional por lo que todas estas actividades estarán disponibles a visitantes con boleto de un día, socios de pase anual y membresía para alargar su estadía y en especial, para residentes del estado de Morelos que tendrán muchas razones para pasar una linda, divertida y segura tarde navideña estando cerca de sus hogares.

