¡No te sientas mal! Tips para no romper tu dieta en esta Navidad

Sigue estos consejos para que no pierdas todo tu progreso.

La mejor época del año llegó y con esto las reuniones y comidas con amigos y familia no faltan, sin embargo, también nos enfrentamos al reto de mantener los hábitos saludables que adquirimos a lo largo del año, ya que nuestra rutina en esta época cambia: nos desvelamos un poco más, dejamos de hacer ejercicio y comemos más de la cuenta.

Pero para disfrutar de esta linda temporada sin preocupaciones, Plant Squad quiere brindarte algunos consejos que te ayudarán a continuar con un estilo de vida saludable, sin sacrificar todo eso que te gusta comer y así poder disfrutar al máximo de estas fechas, sin culpa.

No dejes de moverte

Aunque el frío no ayude y las ganas de estar en pijama con una bebida caliente quieran apoderarse del día, es importante continuar con la actividad física. No te estreses, no necesitas estar dos horas diarias en el gym, simplemente continúa moviéndote.

Si no eres una persona de gimnasio, recuerda los tres ejercicios básicos que puedes hacer desde casa: lagartijas, sentadillas y abdominales. (Dreamstime)

Puedes ejercitarte en tu día a día si es que no vas a un gimnasio: una caminata para ver las decoraciones navideñas siempre funciona o baila un poco en tus reuniones navideñas. Recuerda que 30 minutos al día harán esa diferencia y son muy necesarios para mantener el metabolismo activo, y después de entrenar, hidrátate bien.

No te saltes el desayuno

Un desayuno completo te va a ayudar a mejorar tus decisiones a la hora de la comida y las porciones que consumas durante el resto del día. Comienza el día con algo que contenga proteína y que mejor que hacerlo con una proteína basada en plantas, que además te brindará más energía, reducirá la inflamación y tendrás una buena digestión.

Evita las bebidas con azúcar

Elige sabiamente las bebidas con las que acompañas tus alimentos, limita tu consumo de bebidas altas en azúcares como refrescos, jugos y alcohol. Toma por lo menos un litro de agua al día; además que ahorrarás calorías te mantendrás hidratado de manera correcta. Opta por bebidas de origen vegetal.

La gran tradición gastronómica de México en cuanto a la preparación de aguas de sabor, será una gran alternativa para cambiar las bebidas azucaradas. (Dreamstime)

Empieza siempre con ensalada o verduras

Es normal que se ignoren las ensaladas o verduras en las cenas decembrinas, pero será un gran complemento para el banquete de la noche. Comienza tus comidas y cenas navideñas con una porción de ensalada o verduras, deja los platillos con más ingredientes y calorías para los siguientes tiempos, o bien, que no se te olvide darle un espacio a esta comida.

Mide tus porciones

Este simple truco te ayuda a estar consciente de las porciones y evitarás comer más de la cuenta, esto también aplica mientras estás cocinando o agregas aceite y aderezos a tus platillos.

Convive y come despacio

Si comes más lento, masticas bien cada bocado y haces pausas mientras platicas con las personas a tu alrededor, le darás más tiempo a tu cerebro en recibir la señal de tu estómago y sentirte satisfecho, sin comer más de la cuenta. Mientras más rápido comas, menos tiempo tiene tu cuerpo de regular tu saciedad.

¡Nadie se robará tu comida! come tranquilamente, recuerda que la cena también es un lugar para convivir con familiares y amigos que no ves desde hace mucho. (Dreamstime)

Disfruta

La última y más importante, relájate y disfruta al máximo de esta temporada tan especial en compañía de tus seres queridos, come tus platillos favoritos y recuerda terminar esta época del año con constancia y disciplina. Comienza con las celebraciones navideñas y cumple tus propósitos siempre teniendo en mente que todo en exceso es malo, y disfruta tu balance saludable y progreso en este cierre de año.

