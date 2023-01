Si no supiste elegir qué metas cumplir este 2023, intenta alguna de estas

Cada inicio de año nos proponemos mejorar nuestros hábitos conforme pasan los meses vamos perdiendo interés y lo dejamos para luego. Muchas cosas entran en “ser saludable”; no todo tiene que ver con la alimentación, así que aquí te dejamos una lista con cinco cosas que puedes hacer para mejorar tus hábitos este 2023.

Lysi, la compañía mundial en aceites de pescado de Islandia, te comparte estas recomendaciones

1.- No olvides tomar agua

Lamentablemente México es uno de los países que más refrescos consume su población. Según un informe de la Universidad de Yale, cada mexicano toma 163 litros de refresco diariamente, desplazando a Estados Unidos como el primer país más consumista de estas bebidas.

Una familia mexicana da el 10% de sus ingresos en la compra de estas bebidas carbonatadas. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira/CUARTOSCURO.COM)

Cabe recordar que el cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua, por lo tanto, la mente y organismo trabaja mejor con una hidratación adecuada. Si eres de las personas que toma poca agua, no te preocupes, no debes de tomarte dos litros el primer día; puedes empezar poco a poco el proceso, aumentando medio vaso de agua más al día.

2.- Duerme lo suficiente

Los tiempos actuales hacen que una persona dedique más de 10 horas a sus actividades, ya sea el atender a la escuela y todo lo que conlleva, así como el mantener un trabajo. Datos de Consulta Mitofsky, publicados por El País, remarcan que el 65% de los mexicanos solo duermen de cinco a siete horas entre semana (L-V).

El tener un buen descanso ayuda a tener un mejor rendimiento físico y cerebral. Además ayuda a prevenir enfermedades, a tener una mejor concentración y a reforzar nuestro sistema inmunológico.

3.- Come saludable

Sin duda este propósito es uno de los más dichos cuando llega un nuevo año, trata de cambiar tus platillos en tu dieta diaria y verás un cambio. No necesariamente tienes que comer únicamente verduras y frutas; el menor consumo de carne roja ayuda a tu organismo a corto plazo e incluir omega-3 (pescados, atún, salmón, etc.) hará la diferencia.

El omega-3 es una de las vitaminas más importantes, la puedes encontrar en pescados y aceites naturales como el de olivo. (Dreamstime)

Y también al referirnos a comer saludablemente, hablamos de la disminución de comida callejera, a pesar del gran sabor y sazón que tenga una orden de tacos, garnachas y demás, el consumo de grasas saturadas y colesterol pueden traer enfermedades cardiovasculares. Además, no solo notarás el cambio en tu salud sino en tu bolsillo.

4.- Pasa menos tiempo en redes sociales

Ciertamente la llegada de la tecnología a nuestro día a día es uno de los avances más drásticos en el siglo. La pronta e instantánea comunicación que se tiene hoy en día por el uso de redes sociales es una de las grandes ventajas de hoy en día, sin embargo, también estas han hecho un daño a la salud mental de millones de personas.

Los efectos que han tenido estas en la vida de millones de jóvenes se ha visto reflejada con la aparición de trastornos mentales, como ansiedad, depresión, síndrome de impostor y demás.

Una investigación hecha por el Wall Street Journal demuestran que 40% de jóvenes de Estados Unidos y Reino Unido que presentan problemas de autoestima, empezaron a sentirse peor con el uso de las redes sociales. (Dreamstime)

Instagram, una de las redes sociales de la cartera de Meta, al ser una aplicación con millones de usuarios por todo el mundo, muchos tratan de imitar las “perfectas” vidas de los demás, además de que la red social tiene varias quejas de bajar contenido que no cumplen con los cánones de estética.

Tómate momentos para dejar a un lado el teléfono, o aunque sea, las redes sociales; evita usarlo ante de ir a dormir, para así mejorar tu descanso, además de hacer un bien por tu salud visual.

5.- Tiempo de ahorrar

Actualmente se viven tiempos económicos muy difíciles para las generaciones venideras. Al inicio de esta década aumentó la dificultad de que los jóvenes adultos tengan la oportunidad de comprar un hogar.

La estabilidad económica también entra en hábitos saludables. No gastes más de lo que tienes y asesórate con alguien para cuidar tus finanzas; hay muchos cursos gratuitos en internet donde puedes sacar información y no morir en el intento.

Inicia un año distinto esta vez, no importa el propósito que te hayas plantado para esta nueva temporada, lo importante es terminar esa meta hasta el siguiente primero de enero, y que no se quede en un deseo más. Tienes doce meses para poder hacer tu progreso lento pero seguro, no hay porque correr.

