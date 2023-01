Ocho libros de Paulo Coelho que debes proponerte leer

La lectura es un hábito que a los mexicanos les costaba mantener, sin embargo, los últimos registros del Módulo Sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del 2022, estimaron que la población en general leyó 3.9 libros, el dato registrado más alto desde el 2016.

El año apenas comienza y es un buen momento para que el hábito de la lectura nazca y crezca en ti. Si aún no sabes qué tipo de género literario es el tuyo, intenta con un autor que escriba sencillo, en donde las ideas que desea expresar sean llamativas, interesantes pero fáciles de comprender, como el caso del célebre autor brasileño, Paulo Coelho.

Paulo Coelho estuvo a punto de alcanzar el éxito en producción musical en la tv brasileña junto con la cadena estadounidense CBS, sin embargo, a último momento lo despidieron. (Cortesía)

Paulo Coelho, nacido en 1947 en Río de Janeiro, Brasil, es actualmente uno de los novelistas contemporáneos más destacados de América Latina y el mundo. Quien se considera a sí mismo como un “hippie”, su pasión por la literatura nació desde que era pequeño, cuando estudió con los jesuitas en su infancia, sin embargo, él deseaba conocer más allá de la religión que se le enseñaba.

En su adolescencia, su primer acercamiento a la creación literaria fue en su etapa periodística, donde mayormente escribía sobre música. Esta fase culminaría después de haber sido el director del periódico Express Underground.

Para 1972 ya tenía experiencia en la creación literaria y de igual manera creó guiones para televisión; hizo dirección escénica y fue compositor de canciones de Raúl Seixas. Para ésta época, Coelho estaba inmerso en la naciente cultura hippie de los años sesentas, con la cual conoció una manera distinta de ver el mundo después de realizar un viaje a Países Bajos en donde su perspectiva del mundo cambiaría por completo.

Es así, como el autor carioca, decidió plasmar todo su conocimiento personal, espiritual, religioso y de vida en sus novelas, que además de ser grandes historias que te mantendrán atado a cada página, te dará un mensaje reflexivo con cada oración que leas. Te dejamos ocho obras de Paulo Coelho para conocer a este destacado novelista y empezar tu gusto por la lectura:

1. Brida (1990)

La tercera novela de la mano de Coelho, escrita inmediatamente después de su primer best seller (El Alquimista, 1988), es la historia de una chica irlandesa, que según las palabras del autor, “cuenta la historia de una joven que se sumerge en la hechicería y de sus experiencias con distintas tradiciones mágicas…”, en donde su búsqueda le lleva a conocer gente con sabiduría, que le enseñarán a vencer sus miedos; pero sobre todo comenzará el importante viaje del autodescubrimiento.

Brida, el tercer éxito literario del autor brasileño. (Penguin Random House)

2. Aleph (2010)

En este libro, donde se expone como una autobiografía, libro de autoayuda y diario de las rutinas de un escritor; Coelho recuerda el viaje que tuvo en el tren Transiberiano, una de las tres rutas ferroviarias más grandes del mundo, que cruza siete husos horarios y el 76% de Rusia.

En el “Aleph” de Coelho, se introducen dos personajes muy importantes en la vida del brasileño, que le ayudaron en un momento donde estaba perdiendo la fe, y le volvieron ayudar a recuperarla así como su energía y pasión por seguir cazando su sueño de ser un literario y novelista.

El largo viaje espiritual de Coelho está plasmado en varias de sus obras, como en el Aleph. (Penguin Random House)

3. La Espía (2016)

Este penúltimo libro de la bibliografía del carioca, deja de lado todas las reflexiones y páginas de autoayuda de Coelho, para escribir una novela biográfica de Mata Hari, una de las mujeres más enigmáticas, quien fuera acusada de espionaje durante la Primera Guerra Mundial por la milicia francesa, aun cuando la evidencia para incriminarla era poca.

Esta cautivadora e íntima narración presenta a una mujer que se atrevió en su tiempo a hacer cosas que estaban “fuera de la norma”, como desnudarse en público, ser independiente, seductora, exitosa, original e inteligente.

Coelho puso a prueba sus habilidades en creación literaria y periodística con la biografía de La Espía. (Penguin Random House)

4. La Bruja de Portobello (2006)

“¿Cómo encontrar el coraje para ser siempre fieles a nosotros mismos, incluso si no estamos seguro de quiénes somos?”, es la idea central de esta novela de Coelho, en donde explora nuevamente el mundo femenino, esta vez contando la historia de Athena, una chica libanesa que vive en Beirut, Turquía.

Athena, una próspera estudiante universitaria, con un hijo ya, ve su vida interrumpida cuando estalla una guerra en la ciudad turca. Desesperada por saber sus orígenes, viajará a Rumanía para buscar a su madre biológica y porque ésta la abandonó. Una novela con una trama intrigante hasta el último momento, en donde el lector se dará cuenta de una larga tradición, cimentada en el feminismo y el amor.

"Nuestra intolerancia nos hace rechazar lo que no entendemos y a quien encontramos diferente", frase de Coelho para La Bruja de Portobello. (Penguin Random House)

5. Hippie (2018)

Como comentábamos con anterioridad, Paulo Coelho tuvo un viaje durante la década de los 70′s que le cambió la perspectiva de la vida y el sentido de la religión por completo, siendo esta travesía la piedra angular de su prominente carrera como escritor.

En el Hippie, el brasileño narra cómo salió desde su país natal, tomó la peligrosa ruta del “Tren de la muerte a Bolivia” hasta llegar a Argentina, y después tomar un vuelo hacía Ámsterdam, en donde conocerá a Karla, una chica de Rotterdam, Inglaterra, quien lo convenció de tomar la ruta del Magic Bus, que atraviesa Europa y Asia Central, hasta llegar a Katmandú.

La primera parte del viaje espiritual y religioso que emprendió Coelho está plasmado en su libro más autobiográfico, El Hippie. (Penguin Random House)

6. El Zahir (2005)

Como te has dado cuenta, las novelas de Coelho siempre tratan sobre peregrinajes, autoexploración y amor, y El Zahir no es la excepción. No obstante, en esta historia el novelista ahonda sobre la obsesión y cómo poder combatirla, así como esas cosas que nos bloquean y no nos dejan progresar.

Esther y su marido son una pareja cotidiana, con una vida típica y monótona, que de pronto un día todo cambiará con la desaparición de Esther. Su marido, quien se encuentra desesperado por las hipótesis turbias de la policía, reflexiona si en realidad su esposa huyó de la rutina con su amante, y dejó ese obstáculo en su vida llamado matrimonio.

El Zahír es una carta de amor de Coelho hacía la monotonía, los obstáculos de la vida y sobre cómo atravesarlos. (Penguin Random House)

7. La Quinta Montaña (1996)

Este es uno de los libros más espirituales y religiosos del autor, transportándonos a Medio Oriente, en el siglo IX, para narrar la historia del profeta Elías, quien lucha por mantener viva su fe, mientras el mundo donde habita se desmorona. Los pobladores de Fenicia tienen la creencia de que él es el responsable de las tragedias que acaecen y por lo tanto, es condenado a muerte.

Sin embargo, primero Elías deberá de escalar la quinta montaña. Esta historia nace a partir de eventos de la propia vida de Coelho que le hicieron perder la fe, después de estar a punto de alcanzar el éxito en el mundo de la música en Brasil. Un testimonio de que la vida no debe considerarse un castigo, sino un desafío para el espíritu de cada persona.

Coelho plasma su lado más religioso en La Quinta Montaña. (Penguin Random House)

8. El Don Supremo (2015)

Este escrito narra la historia de cómo el joven párroco escocés, Henry Drummond, fue invitado a sustituir en el púlpito al predicador habitual de la iglesia. A mucha gente no le fascinó esta idea, pero después de que escucharan un texto en el que reflexiona sobre un fragmento de La Carta de San Pablo a los Corintios, que va acerca del amor; tanto la gente como Coelho quedaron impactados por el trasfondo y magnitud del mensaje.

Considerado el texto de Drummond como uno de los más hermosos sobre el amor, el autor carioca adapta este sermón ofreciendo un profundo mensaje de amor que ayuda a experimentar todo su poder de transformación.

En El Don Supremo, Coelho explora lo que es el amor con el sermón de Henry Drummond. (Penguin Random House)

Paulo Coelho ha caído lamentablemente en uno de los prejuicios más grandes de la literatura, el juzgar un libro por su portada, y en su caso, por el tipo de reflexiones que escribe, muchos comparándolo con un coach de vida. No obstante, esta lista de ocho libros busca que se vea el real potencial del novelista brasileño.

Siendo uno de los escritores contemporáneos con más ediciones vendidas en el mundo -320 millones de copia en 170 países-, y que sin duda, es un autor con el que se puede empezar a generar un hábito de lectura y sobre todo, sus libros te darán una nueva perspectiva acerca de la vida, el amor, la religión, sociedad y espiritualidad.

