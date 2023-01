Helle Jeppsson: Países con inclusión de género son países económicamente más avanzados

Helle tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Gotenburgo, en Suecia, posteriormente una maestría en relaciones internacionales por la Universidad de Georgetown en Washington. Trabajó en el Banco Mundial y después empezó su experiencia en la industria del wellness.

“Hace 15 años empecé una empresa de spas físicos en Estados Unidos, tengo un historial de estar dentro de la industria del bienestar hace muchos años, me traje la empresa a México, tenía mucha experiencia pero había un tema que veía como problema, y es que los spas físicos siempre se llenan los fines de semana, pero entre semana sentía que la gente quería pero no lograba encontrar huecos y pensé como podemos solucionar esto”

Scape surge por esta necesidad de ahorrar los tiempos de traslado de las personas que querían recurrir a un tratamiento o masaje pero que al requerir traslados se les volvía complicado. Al ubicar la necesidad real que podría generar la demanda es que Helle se une con un socio en la parte tecnológica, para desarrollar la aplicación que brinda un servicio seguro, de calidad en masajes y faciales a domicilio, teniendo claras las metas a corto plazo y con un manejo de capital muy medido.

Helle al ser de ascendencia Noruega y Sueca tiene otra educación que muchas veces le ha representado un choque cultural, pues en estos países donde creció no existen los retos de género que aún se experimentan en Latinoamérica.

“Soy medio sueca, medio noruega, de donde vengo o cómo crecí y la manera de pensar en que a mí me educaron, me enseñó que hay barreras que yo no tengo, porque de alguna manera no me las autoimpongo, pero también creo que es un tema de fondo; pues existen barreras que romper pero hay muchas barreras autoimpuestas que superar.

— Helle Jeppsson