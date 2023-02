Este festival estará lleno de energía y libre expresión

Del 1 al 5 de febrero, Puerto Vallarta se llenará de color y diversidad durante el 5° Anual International Bear Festival 2023, evento que combina energía positiva, libre expresión, diversión, música y entretenimiento en este destino de playa, el cual sigue consolidándose como un paraíso turístico de inclusión, respeto y hospitalidad.

Festival Bear Puerto Vallarta El festival estará lleno de energía y libre expresión. (HUGO MEDEROS/Cortesía)

El festival

Durante la primera semana de febrero, Bearadise, compañía mexicana pionera en producción de eventos de osos en Puerto Vallarta, celebra su quinto aniversario con el festival más grande hasta la fecha, presentando 13 eventos repartidos en 5 días en los lugares para la comunidad más populares y exclusivos de la Zona Romántica, un área que dispone de más de 70 establecimientos que van desde hoteles, restaurantes, centros nocturnos y boutiques, entre otros espacios, que se destacan por su ambiente cálido y de inclusión.

“Estamos viendo un crecimiento de la comunidad de ‘osos’ en Puerto Vallarta como nunca y nos sentimos orgullosos de ser parte de la misma, por lo que International Bear Festival 2023 busca también conectar a todos los integrantes del movimiento en un lugar que fomente la amistad y las relaciones. Además nos sentimos alagados de contar con empresas aliadas locales que sirven a nuestra comunidad, así como con marcas globales que han creído en nosotros” — Christian Serrano, productor de Bearadise.

La cartelera de eventos, que incluye pool parties, fiestas nocturnas, noches temáticas y un día de fiesta de playa privada para relajar los sentidos en un paraíso oculto en medio de las montañas, estará amenizada por grandes artistas e influencers, como los escoceses PJ Knox y The San, así como el Go Go Boy, Beef Bearrito.

Festival Bear Puerto Vallarta Por supuesto que no podría faltar la diversión en un festival como este. (HUGO MEDEROS/Cortesía)

La música

El show musical está a cargo de reconocidos DJ nacionales e internacionales que sacarán sus mejores beats que pondrán a bailar toda la noche a los asistentes; es así como los mexicanos Luis Vázquez, Diego Álvarez, Santi-H, Xavier Alvarado, Georgie Bear y Javi llegan a esta quinta edición del festival; y se les unen Andre Sampietro, de Argentina; los estadounidenses Alex Ramos, Decoding Jesus, GloVibes, Trevor y Santo; Fabricio, originario de Brasil; así como el canadiense, Teddy Torres.

Puerto Vallarta es el primer destino mexicano en ser miembro del International Gay Lesbian Travel Association, además de ser reconocido dentro de las 10 principales ciudades turísticas a nivel internacional en ofrecer la mayor seguridad del segmento LGBTQ+, por lo que ser sede del 5° International Bear Festival 2023 refuerza el compromiso del puerto en brindar espacios de esparcimiento seguros y enfocados a las necesidades y exigencias de la comunidad.

Consulta la cartelera de eventos completa del International Bear Festival 2023 en el sitio web oficial de Bearadise para conocer más detalles.

