Cinco atracciones que debes visitar en Anaheim, California

Muzeo es un recinto que no te puedes perder en tu visita. (Pubimetro/Ignacio Campos)

Anaheim Packing District

Este lugar se ubica donde antes era una empacadora de naranjas y ahora es un encantador mercado gourmet, en el que además de diversos tipos de comida, también hallarás repostería, cerveza artesanal, venta de artículos variados, souvenirs en un ambiente muy agradable e interesante para conocer.

Packing House es un mercado gourmet con especialidades de diferentes países. (Pubimetro/Ignacio Campos)

Este mercado gastronómico está diseñado para que cada local tenga su propia personalidad, en algunos hay mesas exclusivas para consumo privado, en otros casos hay mesas comunes, pero el común denominador en todos es el toque gourmet de la comida.

Si no sabes qué comer, es la opción ideal para visitar porque hay un poco de todo y de buena calidad, hay comida hindú, tailandesa, china, estilo Nuevo Orleans, por supuesto, antojitos mexicanos, pizza, nieves, paletas, todo con toque auténtico y de buen sabor.

Dirección: 440 S Anaheim Blvd, Anaheim, CA 92805.

Web: www.anaheimpackingdistrict.com/

Honda Center

Casa de los Anaheim Ducks, el equipo de hockey que desborda el entusiasmo de los asistentes cada vez que enfrentan a sus rivales. Si bien, este no es un deporte que se siga en México, el ambiente que se vive en las tribunas es contagioso, la animación hace bien su papel y ver a las porristas con antifaz que salen a limpiar el hielo para mantener su espesor y lisura óptimos, por sí solo constituye un show.

Ver un juego de los Anaheim Ducks es algo divertido y emocionante. (Pubimetro/Ignacio Campos)

El interior, no en las gradas, sino en el vestíbulo de baños y área de comidas y bebidas, está revestido de mármol beige y rosa para paredes interiores y exteriores.

Este pabellón multifuncional lo mismo se usa para eventos deportivos, como para conciertos musicales o como venue de grandes eventos como los MTV Latin America Awards que se realizó en 2014

Dirección: 2695 E Katella Ave, Anaheim, CA 92806

Web: www.hondacenter.com/

FRAN

Es el acrónimo de Free Rides Around the Neighborhood y realizar un paseo por las rutas que cubre esta transportación gratuita es toda una experiencia, pues se tiene la oportunidad de conocer diversos puntos de interés, históricos y culturales.

El FRAN es un transporte gratuito que te puede llevar a conocer los puntos turísticos más interesantes de Anaheim. (Pubimetro/Ignacio Campos)

Para usarlo, primeramente debes descargar la aplicación TripShot y así solicitar el servicio para conectarte con lugares de interés y acontecimientos locales. Lo aconsejable es que hagas un recorrido por el Center City.

Caminar por el Center Street Promenade también es buena idea y ver parte del arte público, también está Muzeo, un complejo de 6 mil 96 metros cuadrados que abarca la Biblioteca Carnegie original de Anaheim y un espacio de galería de arte de última generación.

Es importante decir que el servicio no sigue rutas fijas. Los pasajeros pueden comenzar y finalizar sus viajes en una de las paradas predefinidas cerca de los destinos populares del centro

http://www.ctrcityanaheim.com/fran/

Disney

Este parque emblemático se encuentra celebrando 100 años de su creación como empresa y de verdad que la magia no para en “el lugar más feliz de la tierra” con sus increíbles atracciones que lo mismo divierten a niños que adultos y hasta personas de la tercera edad en cualquiera de sus dos parques: Disneyland y Disney California Adventure.

Visitar los parques de Disney es otro de los atractivos que puedes encontrar en la ciudad. (Pubimetro/Ignacio Campos)

El primero se compone de las zonas Adventureland, New Orleans Square, Critter Country, Frontierland, Fantasyland, Mickeys Toontown, Tomorrowland y Star Wars: Galaxy´s Edge, que es una de las más visitadas por su ambientación que te hace creer que estás en la película y sus dos imperdibles atracciones: Star Wars: Rise of the Resistance y Millennium Falcon: Smugglers Run.

Disney California Adventure también ofrece magia en sus zonas: Buena Vista Street, Hollywood Land, Avengers Campus, Cars Land, Pacific Wharf, Pixar Pier, Paradise Gradens Park y Grizzly Peak. Todas las atracciones tiene su magia y emoción pero corre a hacer fila a Radiator Springs Racer y Web Slingers: A Spider-Man Adventure...se te quedarán grabadas por siempre.

https://disneyland.disney.go.com/es-mx/

Cena en Top of V

Por supuesto, la gastronomía es muy importante en cualquier viaje que se realice y por esta razón, cenar en el restaurante Top of the V, en el piso 13 del The Viv Hotel Anaheim, es una experiencia memorable al degustar la cocina del País Vasco de España, mientras se observan las luces de la ciudad y los fuegos artificiales del parque Disneyland.

Top of V es un restaurante de cocina vasco española. (Pubimetro/Ignacio Campos)

El sitio es elegante, con cocina abierta y un par de piernas de jabugo que inmediatamente dan cuenta del nivel de restaurante en que uno se encuentra. Su menú satisface por completo las expectativas al igual que la carta de vinos para maridar los diferentes platillos que se ordenen.

Elige las tapas que más te gusten, por supuesto, un platito de jamón ibérico de bellota y de plato fuerte bastante recomendable es la paella de langosta, acompañada del vino de tu preferencia.

Dirección: 1601 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805

Web: https://www.topoftheviv.com/

Recomendaciones

Hospedaje

Anaheim Element Hotel, un hospedaje bastante cómodo con apenas dos años de abrir su puertas. Resulta ideal para las familias porque sus habitaciones estándar incluyen sala de estar con sofá cama, cocineta y una habitación separada con cama King o dos queen.

oc V!Be

Se trata de un mega proyecto de 4 mil millones de dólares que albergará una comunidad de uso mixto y distrito de entretenimiento en vivo en 384 kms. de extensión, cuya construcción se hará en fases, con el objetivo de servir como escaparate para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028 cuando el Honda Center albergue voleibol de interior.

oc V!Be es un proyecto que albergará una comunidad de uso mixto y distrito de entretenimiento en vivo en 384 kms. de extensión. (Cortesía)

Este desarrollo de uso mixto, es un esfuerzo de la familia Samueli, propietarios de los Anaheim Ducks, y albergará una nueva sala de conciertos con capacidad para 5 mil 700 personas; una comunidad sostenible que hace hincapié en la accesibilidad para peatones, la salud y el bienestar, y los servicios de estilo de vida cerca del transporte público, oficinas, unidades residenciales, parques urbanos, tiendas minoristas, restaurantes, un mercado, clubes temáticos y dos hoteles, entre otras cosas más.

